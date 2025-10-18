El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana más cálido y con viento norte

El pronóstico del tiempo y una alerta amarilla

La alerta rige para la madrugada del domingo en parte de Las Heras, en Lavalle, Santa Rosa, San Martín, La Paz, San Rafael y General Alvear por fuertes ráfagas de viento norte.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viento norte podría tener una velocidad entre 35 y 55 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (6).jpeg Las temperaturas irán en aumento, especialmente por la presencia de viento norte, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Martín Pravata

Esto provocará el ascenso de temperaturas para ese día en Mendoza, y también para el resto de la semana, ya que la semana arrancará con 15 grados de mínima y por lo menos 27 de máxima para el lunes, tendencia que seguirá durante el resto de la semana.

Alertaron por el alto riesgo de incendios

Este período de estabilidad y tiempo seco provoca que no haya precipitaciones en ninguna zona de la provincia, y el índice de peligro para incendios forestales en Mendoza indica que las diferentes zonas de Mendoza están en alerta por la posibilidad de incendios, cuyos rangos son alto, muy alto y extremo, dependiendo la zona.

pronóstico de incendios plan provincial de manejo del fuego El pronóstico es realizado todos los días por el Plan provincial de manejo del fuego.

Por esto, Defensa Civil, Bomberos y el Plan provincial de manejo del fuego pidieron que las personas que celebren el día de la madre al aire libre, en la montaña o espacios verdes, eviten hacer fuego debido a que esto podría desatar un incendio que será difícil de controlar por la alta combustión que hay por la falta de precipitaciones.

También insistieron en no realizar quema de pastizales debido a que es una práctica prohibida y que además quienes lo realicen serán multados. Esto provoca en muchos casos incendios en campos que se extienden rápidamente y que representan un peligro para muchas personas.

Por el momento, el pronóstico del tiempo no indica que exista la posibilidad de lluvias para los próximos días que ayuden a aliviar la alta carga de combustión en la provincia.