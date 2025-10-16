El pronóstico del tiempo anticipó un fin de semana caluroso en Mendoza con máximas de 30°C

El sábado continuará con condiciones estables y un nuevo ascenso térmico: se prevé una máxima de 30°C y mínima de 12°C, con vientos moderados del noreste y algo de nubosidad tanto en el llano como en la montaña.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (19).jpeg Las fuentes de agua y los espacios al aire libre son los elegidos para disfrutar del calor en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Cómo estará el pronóstico para el Día de la Madre

Para el domingo Día de la Madre, el calor se hará sentir con temperaturas que alcanzarán los 32°C. El cielo se mantendrá algo nublado e inestable, y los vientos del noreste aportarán una sensación térmica elevada. En cordillera también se esperan condiciones parcialmente nubladas.