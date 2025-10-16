El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un progresivo aumento de las temperaturas en los próximos días, anticipando un fin de semana casi veraniego. Según el reporte de Contingencias Climáticas, el viernes se presentará algo nublado, con vientos moderados del sudeste y una máxima de 28°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 10°C. En zona cordillerana, el cielo permanecerá poco nuboso.
El pronóstico del tiempo anticipó un fin de semana caluroso en Mendoza con máximas de 30°C
Los días se presentarán con temperaturas de verano y se extenderán hasta después del Día de la Madre, que se celebra este 19 de octubre
El sábado continuará con condiciones estables y un nuevo ascenso térmico: se prevé una máxima de 30°C y mínima de 12°C, con vientos moderados del noreste y algo de nubosidad tanto en el llano como en la montaña.
Cómo estará el pronóstico para el Día de la Madre
Para el domingo Día de la Madre, el calor se hará sentir con temperaturas que alcanzarán los 32°C. El cielo se mantendrá algo nublado e inestable, y los vientos del noreste aportarán una sensación térmica elevada. En cordillera también se esperan condiciones parcialmente nubladas.
El lunes se mantendrá el tono cálido, con máximas en torno a los 32°C y mínima de 14°C, sin mayores cambios en las condiciones meteorológicas. Los vientos leves del noreste y el cielo algo nublado marcarán el cierre de un fin de semana con ambiente primaveral y temperaturas ideales para actividades al aire libre.