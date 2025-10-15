El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó el ingreso de un frente frío pero sigue el calor

Para el viernes 17 se espera un leve ascenso de la temperatura y cielo algo nublado. Los vientos serán moderados del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

emprendimientos gastronómicos Parque General San Martín (2).jpeg Los días que se avecinan son ideales para disfrutarlos al aire libre, como por ejemplo en el Parque General San Martín. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

Sábado 18: continúa el ascenso térmico con condiciones algo nubladas y vientos del noreste. En cordillera, cielo algo nublado.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Domingo 19: jornada cálida e inestable, con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. En cordillera, nubosidad variable.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C

Lunes 20: se mantiene el calor con poca variación térmica. El cielo estará algo nublado y los vientos serán leves del noreste. En cordillera, condiciones similares.

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C