Después del viento Zonda en la zona sur, el pronóstico del tiempo anticipa jornadas de templadas a cálidas y condiciones mayormente estables, aunque con algunos cambios en la temperatura y viento hacia el fin de semana.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó el ingreso de un frente frío pero sigue el calor
Este jueves la máxima bajará apenas unos grados por lo que seguirá el calor. Para lo que resta de la semana las marcas térmicas seguirán por arriba de los 30°C
Para este jueves 16 de octubre se espera una jornada algo nublada y ventosa, con descenso de la temperatura. Los vientos soplarán moderados del sector sur. En la zona cordillerana, se espera cielo parcialmente nublado.
Máxima: 27°C | Mínima: 13°C
Para el viernes 17 se espera un leve ascenso de la temperatura y cielo algo nublado. Los vientos serán moderados del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.
Máxima: 28°C | Mínima: 10°C
Sábado 18: continúa el ascenso térmico con condiciones algo nubladas y vientos del noreste. En cordillera, cielo algo nublado.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C
Domingo 19: jornada cálida e inestable, con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. En cordillera, nubosidad variable.
Máxima: 32°C | Mínima: 13°C
Lunes 20: se mantiene el calor con poca variación térmica. El cielo estará algo nublado y los vientos serán leves del noreste. En cordillera, condiciones similares.
Máxima: 32°C | Mínima: 14°C