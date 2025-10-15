La casa contenedor que venden en $18,9 millones y se entrega en cualquier parte del país

Casa contenedor, la nueva célula habitable

La base de estas unidades es un contenedor marítimo (que también abundan en Mercado Libre) y una vez adaptado por arquitectos, se convierte en un hogar funcional y compacto. La gran ventaja de esta tecnología, además de la rapidez de montaje, es su capacidad de ser transportable a prácticamente cualquier punto del país una vez terminada la producción en fábrica.

Las unidades de 15 m² están diseñadas para maximizar el espacio, incluyendo dormitorio, cocina equipada, baño completo y sala de estar. Además, se ofrece la posibilidad de añadir galerías o áreas semicubiertas, adaptándose a las necesidades del usuario.

Un aspecto fundamental que diferencia esta propuesta de otras soluciones modulares es el compromiso con las terminaciones de calidad, equiparables a las de la construcción tradicional de alta gama:

La clave de la habitabilidad en estas estructuras es la aislación térmica y acústica, resuelta con materiales de alta densidad que garantizan el confort interior. Detalles de Terminación. Se incorpora carpintería de aluminio de primera línea, cocinas equipadas con mesadas de granito, y baños con artefactos de marcas reconocidas como Ferrum, asegurando durabilidad y estética.

Casa contenedor: un proceso sencillo y transparente

Para los interesados en este tipo de construcción, la empresa MonteCons ha simplificado el proceso de adquisición en tres etapas claras:

Un paso inicial que asegura el precio y la disponibilidad del módulo. Acuerdo comercial. La formalización del contrato que marca el inicio inmediato de la producción en la planta.

Esta sencillez en los trámites y la transparencia en el proceso son elementos esenciales para generar confianza en tecnologías constructivas no convencionales, según figura en el sitio web de la empresa mencionada, en el que también se puede cotizar el precio de una casa contenedor.