La casa contenedor que venden en Mercado Libre por $20,1 millones

Casa contenedor 2 Así es por dentro la casa contenedor que venden en Mercado Libre.

Casa contenedor: ¿qué significa llave en mano?

La característica más atractiva de esta modalidad habitacional es su promesa de agilidad y transparencia. Al estar el precio ($20.185.200 para ser exactos) expresado como "llave en mano", el costo final que se maneja incluye la obra terminada, lista para habitar, eliminando los sobrecostos y las demoras típicas de la construcción tradicional.

Además, la empresa vendedora de la casa contenedor menciona una garantía de un año (como SUMINISTRO DE OBRAS) y añade un respaldo y un voto de confianza en la calidad de la ejecución y los materiales utilizados.

Casa contenedor 3 El baño de la casa contenedor en plena construcción.

Esta clase de casa compacta, que también suele ser modular y, a menudo, prefabricada, no solo es una respuesta a la crisis habitacional y a la necesidad de inversión con retornos rápidos, sino que también se alinea con las tendencias de minimalismo y vida urbana eficiente.

Una casa contenedor es una solución ideal para estudiantes, profesionales jóvenes o aquellos que buscan un pied-à-terre con el máximo de funcionalidad y el mínimo de mantenimiento. Es fundamental que el comprador analice la calidad de las instalaciones y la distribución interna para asegurar que la experiencia en los 15 metros cuadrados sea verdaderamente cómoda y práctica.