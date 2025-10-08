Inicio Policiales allanamientos
Operativo policial

Un detenido clave por narcotráfico y un kilo de cocaína tras 12 allanamientos en Chacras de Coria

Los allanamientos por narcotráfico terminaron con la detención de un hombre que tenía prisión domiciliaria pero se dedicaría a la venta de drogas

Soledad Segade
Son 12 los allanamientos en barrios de Chacras de Coria

Doce allanamientos por narcotráfico en la madrugada de este miércoles terminó con la detención de un hombre investigado por la venta de drogas a pesar de tener prisión domiciliaria. Los operativos fueron en barrios de Chacras de Coria y Vertientes del Piedemonte, en Luján.

Personal de la Lucha contra el Narcotráfico y Policía Federal estuvieron a cargo de los allanamientos en Vertientes de Piedemonte, y en los barrios Ecos de Chacras y Los Chañares, en Chacras de Coria. El operativo se montó en calle La Unión, de Luján.

Los pesquisas indicaron que estos allanamientos masivos están vinculados a una investigación que tiene en la mira a la familia Vélez, quienes estarían relacionados a la venta de drogas y lavado de dinero.

Un detenido clave en los allanamientos en Luján

Tras los intensos trabajos, los policías de la Lucha contra el Narcotráfico capturaron a un hombre identificado como Franco Vélez, según confirmó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en conferencia de prensa.

La funcionaria detalló que este sospechoso tenía prisión domiciliaria y a pesar de esa condición, es investigado por continuar con la venta de drogas en la zona y otros puntos aledaños.

Estos allanamientos surgieron luego de un procedimiento ocurrido el sábado, donde se detuvo a otra persona y se secuestraron 700 gramos de cocaína para vender.

Este miércoles, Rus sostuvo que los policías encontraron un kilo de cocaína, además de hallar envoltorios listos para la venta en la casa del detenido Vélez. En los allanamientos también secuestraron dinero en efectivo y un vehículo.

