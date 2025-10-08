Un detenido clave por narcotráfico y un kilo de cocaína tras 12 allanamientos en Chacras de Coria

Un detenido clave en los allanamientos en Luján

Tras los intensos trabajos, los policías de la Lucha contra el Narcotráfico capturaron a un hombre identificado como Franco Vélez, según confirmó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en conferencia de prensa.

La funcionaria detalló que este sospechoso tenía prisión domiciliaria y a pesar de esa condición, es investigado por continuar con la venta de drogas en la zona y otros puntos aledaños.

allanamientos chacras de coria lujan policia narcotrafico 2 Los allanamientos en Luján se hicieron en conjunto entre policías de la Lucha contra el Narcotráfico y la Federal. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Estos allanamientos surgieron luego de un procedimiento ocurrido el sábado, donde se detuvo a otra persona y se secuestraron 700 gramos de cocaína para vender.

Este miércoles, Rus sostuvo que los policías encontraron un kilo de cocaína, además de hallar envoltorios listos para la venta en la casa del detenido Vélez. En los allanamientos también secuestraron dinero en efectivo y un vehículo.