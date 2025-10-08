Encontraron huellas del detenido en la escena del crimen de Patricio Aracena

Patricio Aracena crimen Guaymallén El crimen de Patricio Aracena tiene dos sospechosos identificados.

Fuentes judiciales detallaron que se realizó un cotejo de huellas dactilares en un vaso que se encontró sobre una mesa del departamento en Guaymallén. La comparación arrojó un resultado positivo con Tomás Gómez, lo que lo ubica en el lugar del hecho. En paralelo, se están procesando un puñado de rastros de ADN que Policía Científica encontró en el lugar del crimen para sumar más evidencia científica sobre este punto.

El crimen en Guaymallén

Durante el último fin de semana de septiembre, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta. Se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una cámara de fotos de la víctima fatal. El lunes siguiente, 29 de septiembre, los vecinos ingresaron al departamento porque les llamaba la atención la situación y se encontraron con el cadáver del joven. Estaba maniatado, había sido estrangulado y en el interior estaba todo revuelto.

Patricio Aracena era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

Patricio Franco Aracena crimen guaymallén La víctima fatal del crimen en Guaymallén.

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.

El delito que le endilgaron al joven de 22 años -el menor es ininmputable- fue homicidio agravado por ser cometido con un menor de edad y criminis causa con robo. Dejando de lado los tecnicismos, esta acusación implica que los jóvenes cometieron el crimen de a Patricio Aracena para ocultar la sustracción de los otros elementos.