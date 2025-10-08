Inicio Policiales Crimen
Encontraron huellas del detenido en la escena del crimen de Patricio Aracena

Se trata de la primera prueba científica que ubica a Tomás Jeremías Gómez (22) en el departamento donde se cometió el crimen

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
La víctima del crimen en Guaymallén, Franco Patricio Aracena.

Tomás Jeremías Gómez (22) estuvo en el departamento donde se cometió el crimen de Franco Patricio Aracena (31). Sumado a las declaraciones testimoniales e imágenes de cámaras de seguridad, este miércoles fue confirmado el dato a través de una prueba científica: la presencia de sus huellas dactilares dentro de esa propiedad de Guaymallén.

Tomás Gómez fue detenido días después del crimen que se destapó el 29 de septiembre pasado. La principal prueba que lo vinculó en ese momento fue la declaración de un adolescente de 15 años que también estuvo en el departamento de Patricio Aracena esa noche y que lo señaló como el autor del asesinato. A su vez, una cámara de seguridad filmó su motocicleta saliendo del complejo de departamentos.

Sin embargo, el joven de 22 años optó por no declarar. Extraoficialmente se corría la versión de que este chico no estaba en el domicilio al momento del crimen y que su moto la había vendido días antes. Sin embargo, una prueba científica que se incorporó en la causa este miércoles echó por tierra esa versión.

El crimen de Patricio Aracena tiene dos sospechosos identificados.

Fuentes judiciales detallaron que se realizó un cotejo de huellas dactilares en un vaso que se encontró sobre una mesa del departamento en Guaymallén. La comparación arrojó un resultado positivo con Tomás Gómez, lo que lo ubica en el lugar del hecho. En paralelo, se están procesando un puñado de rastros de ADN que Policía Científica encontró en el lugar del crimen para sumar más evidencia científica sobre este punto.

El crimen en Guaymallén

Durante el último fin de semana de septiembre, entre el viernes y el sábado, Patricio Aracena ingresó con dos personas a su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén. Horas después, esos sujetos se retiraron del lugar dejando la puerta abierta. Se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y una cámara de fotos de la víctima fatal. El lunes siguiente, 29 de septiembre, los vecinos ingresaron al departamento porque les llamaba la atención la situación y se encontraron con el cadáver del joven. Estaba maniatado, había sido estrangulado y en el interior estaba todo revuelto.

Patricio Aracena era oriundo de la localidad de Uspallata, donde viven algunos de sus familiares, aunque luego se radicó en el Gran Mendoza ya que había comenzado a cursar carreras universitarias vinculadas a la Comunicación Social.

La víctima fatal del crimen en Guaymallén.

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.

El delito que le endilgaron al joven de 22 años -el menor es ininmputable- fue homicidio agravado por ser cometido con un menor de edad y criminis causa con robo. Dejando de lado los tecnicismos, esta acusación implica que los jóvenes cometieron el crimen de a Patricio Aracena para ocultar la sustracción de los otros elementos.

