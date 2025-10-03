Dura imputación para el joven de 22 años acusado del crimen en Guaymallén: las pruebas claves

Patricio Franco Aracena crimen guaymallén

Las pruebas del crimen

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.

Los sabuesos policiales realizaron allanamientos en busca del segundo sospechoso aunque no lo encontraron. En horas del mediodía de ayer se terminó entregando en la Comisaría 9 de Guaymallén y optó por no declarar al momento de ser imputado.

Otra prueba importante que lo complica en el expediente es que las cámaras de seguridad captaron a un sujeto saliendo en moto del complejo de departamentos. Ese vehículo está a nombre de Tomás Gómez.

En paralelo, se están procesando un puñado de rastros de ADN que Policía Científica encontró en el lugar del crimen para terminar de ubicar científicamente a los dos jóvenes durante el crimen en el departamento de Guaymallén.