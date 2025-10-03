Inicio Policiales Crimen
Avanza la causa

Dura imputación para el joven de 22 años acusado del crimen en Guaymallén: las pruebas claves

Tomás Jeremías Gómez (22) fue acusado formalmente por el crimen de Franco Patricio Aracena (31) y arriesga una potencial condena a prisión perpetua

Sebastián Salas
Patricio Aracena fue estrangulado en el crimen.

Para la Fiscalía de Homicidios, el crimen de Franco Patricio Aracena (31) fue cometido por dos jóvenes. Pero formalmente sólo uno de ellos puede ser acusado ya que el otro es un adolescente no punible por su edad. Por eso, Tomás Jeremías Gómez (22) se convirtió en el único imputado en la investigación.

En la tarde del jueves, horas después de haberse entregado en la Comisaría 9 de Guaymallén, Tomás Gómez fue acusado por la fiscal Claudia Ríos, quien investiga el crimen que fue descubierto en el departamento de la víctima fatal a mediados del lunes pasado.

El delito que le endilgaron al joven de 22 años fue homicidio agravado por ser cometido con un menor de edad y criminis causa con robo. Dejando de lado los tecnicismos, esta acusación implica que los jóvenes mataron a Patricio Aracena para ocultar otro delito: la sustracción de su bicicleta, su teléfono celular y una cámara de fotos.

Patricio Franco Aracena crimen guaymallén

Las pruebas del crimen

La investigación tuvo un quiebre cuando el menor de 15 años, viendo la notoriedad pública que había tomado el crimen, le confesó el hecho a sus progenitores y estos lo entregaron ante las autoridades junto a un abogado particular. El adolescente ratificó su versión en la causa y apuntó a Tomás Gómez como la persona que estranguló a la víctima fatal, aunque su declaración tuvo que ser interrumpida porque comenzó a autoincriminarse.

Los sabuesos policiales realizaron allanamientos en busca del segundo sospechoso aunque no lo encontraron. En horas del mediodía de ayer se terminó entregando en la Comisaría 9 de Guaymallén y optó por no declarar al momento de ser imputado.

Otra prueba importante que lo complica en el expediente es que las cámaras de seguridad captaron a un sujeto saliendo en moto del complejo de departamentos. Ese vehículo está a nombre de Tomás Gómez.

En paralelo, se están procesando un puñado de rastros de ADN que Policía Científica encontró en el lugar del crimen para terminar de ubicar científicamente a los dos jóvenes durante el crimen en el departamento de Guaymallén.

