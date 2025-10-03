Inicio Sociedad Luján
Atención conductores

Anunciaron que este viernes se habilita el tramo del Acceso Sur cortado por el socavón

Tras un operativo de emergencia con más de 100 trabajadores en turnos rotativos, el tramo de la Ruta 40 en Carrodilla volverá a estar en funcionamiento

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil
Trabajan contrarreloj en el Acceso Sur para terminar la obra este viernes 3 de octubre. 

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El lunes, un socavón se abrió en medio del Acceso Sur, a la altura de Carrodilla, en Luján de Cuyo. El inmenso agujero podría haberse "tragado" varios autos, pero esto afortunadamente no sucedió. Eso les dio tiempo a las autoridades municipales para reparar el "cráter" antes de que pudiera provocar incidentes.

Ahora el municipio anunció que este viernes 3 de octubre estará listo el arreglo y quedará habilitado el tránsito en el sector del Acceso Sur (Ruta 40) que estuvo cerrado por el socavón. Los trabajos de reparación se desarrollaron a contrarreloj y en jornadas continuas, con un operativo especial en el que participaron más de cien trabajadores del municipio de Luján de Cuyo y el apoyo de otros organismos nacionales y provinciales.

El hundimiento se produjo por la rotura de un colector cloacal antiguo que atravesaba por debajo de la ruta. Desde el municipio aseguraron que la reparación permitirá restablecer la circulación en condiciones seguras.

Los trabajos en el Acceso Sur no provocaron el corte total del tránsito sino que se optó por suspender parcialmente la circulación.

Las etapas de la obra

En la mano este (sentido Sur–Norte) ya se instaló un nuevo colector cloacal y el tramo quedó habilitado. Actualmente, las tareas se concentran en la mano oeste (Norte–Sur), que se prevé habilitar de manera provisoria con suelo cemento nivelado entre la tarde y la noche de este miércoles.

Para este jueves está programada la intervención en la colectora este, fuera de la calzada principal. Allí se renovará el último tramo de cañería y una boca de registro, y con esto se completará el cruce de las cloacas. Esto permitirá liberar provisoriamente las trochas de tránsito.

Los últimos arreglos en el Acceso Sur

Los últimos trabajos de reparación del Acceso Sur re realizaron en la noche del jueves 2 de octubre, a partir de las 21:00, estos se efectuarán sobre la calzada oeste, a la altura de calle Carrodilla.

Estos consistirán en el aserrado del pavimento existente, extracción de material granular para conformar caja estructural, riego de imprimación asfáltica, colocación de concreto asfáltico en caliente con asfalto modificado y granular triturado t demarcación horizontal de carriles y bordes con pintura termoplástica y microesferas, conforme a normativa vial.

Pavimentación y habilitación definitiva

Los trabajadores municipales de Luján de Cuyo realizaron turnos para cubrir las 24 horas de trabajo.

El viernes ingresará el equipo de Obras Públicas municipal para realizar el pavimento final en los sectores intervenidos, tanto en la calzada del Acceso Sur como en las colectoras. La habilitación será progresiva, con tránsito controlado.

Durante el fin de semana se estima que la totalidad del tramo quedará completamente habilitado, con asfalto de primera calidad y una calzada reparada en su totalidad.

Causas del hundimiento del Acceso Sur

El colapso se produjo por la desintegración de un caño cloacal de los años 70'. El cemento original se vio afectado por la corrosión de los gases cloacales, lo que generó la pérdida de estructura y, finalmente, el socavón.

En la reparación se colocaron caños camisa de acero y conductores de polietileno, además de rellenos y compactaciones con suelo de cemento, para garantizar la estabilidad del terreno antes de la repavimentación.

Qué empresas y organismos colaboraron en la obra

El operativo contó con el aporte de múltiples organismos y empresas: CEOSA, Hugo del Carmen Ojeda, Halpern, Laugero Construcciones, las municipalidades de Godoy Cruz y Maipú, Policía de Mendoza, Ministerio de Seguridad, AYSAM, la Segunda Zona de Riego de Irrigación, Gendarmería y Vialidad Nacional.

Las autoridades destacaron el trabajo en equipo que permitió acelerar los plazos de una obra clave para la movilidad del Gran Mendoza.

