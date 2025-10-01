Colapso en el Acceso Sur y vías alternativas por el corte y los trabajos en el socavón

Este miércoles avanzarán con los trabajos sobre la mano al sur del Acceso Sur, donde deberán romper la calzada para llegar hasta la cloaca y hacer con el cambio de cañería.

Pero para esto, cortaron la circulación de vehículos por la mano hacia el sur donde colocaron otro by pass que generó un gran problema para quienes cruzan esa zona, especialmente en horarios picos.

Los by pass por las obras en el Acceso Sur

Para garantizar la circulación de vehículos por la zona, este miércoles se realizaron dos by pass. Uno continúa al igual que ayer y es para los que van hacia el norte, quienes en un tramo deben circular por la lateral, y luego retoman la circulación al norte con normalidad.

Acceso sur socavon corte lujan tránsito Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El cambio para hoy es para los que van hacia el sur, ya que se hizo un desvío para que tomen por el separador central de los carriles y circular unos 40 metros por la mano hacia el norte, es decir, en contramano, justo por la zona que se reparó durante el martes.

Se debe a que arrancaron con el levantamiento de la calzada en la mano sur para llegar hasta el caño y seguir con la obra.

Colapso en las vías alternativas al Acceso Sur

A pesar de las maniobras que se tratan de hacer para garantizar el tránsito por el Acceso Sur, los caminos para evitar esa zona también quedaron complicadas desde primera hora.

Algunos conductores reportaron que por calle Terrada el tránsito avanzaba a paso de hombre, en el Corredor del Oeste tenía mucho tránsito con circulación lenta, al igual que en calle Juan José Paso.

Insistieron que los conductores deben salir más temprano de lo normal e ir con mucha paciencia, hasta que quede arreglado y normalizado el tránsito por el Acceso Sur.