La reparación del socavón del Acceso Sur entre Luján y Godoy Cruz puede demorar hasta 5 días

Autoridades de Vialidad Nacional, a quien le corresponde el Acceso Sur, indicó que estaban al tanto que había problemas en ese sector y que habían avisado varias veces al municipio, pero antes que comenzaran la obra se produjo el socavón.

Desde la noche del lunes Aguas de Luján comenzó con la reparación mientras que el tránsito quedó cortado en la mano norte del Acceso Sur, lo que generó grandes demoras y complicaciones desde la mañana de este martes. La mano hacia el sur está liberada, pero también pidieron circular con mucho cuidado.

Acceso sur socavon corte lujan 3 El gran socavón sobre la mano norte del Acceso Sur complicó el tránsito sobre el Acceso Sur. Foto: Luján de Cuyo

Por los desvíos trabaja la Policía junto con Preventores de Luján, pero hay una fila de más de 4 kilómetros para pasar.

Las alternativas para evitar el Acceso Sur

Miguel Sara, director de Tránsito de Luján, sostuvo que para quienes van desde el este pueden tomar por calle Terrada o Vieytes, y para quienes lo hacen desde el oeste pueden desviarse por el Corredor del Oeste o calle San Martín.

En el Acceso Sur el desvío es por la lateral, por donde los conductores deben circular aproximadamente 50 metros y retoman por la Ruta 40 para seguir camino. Pero por la cantidad de vehículos en la hora pico se generaron grandes demoras.

Acceso sur socavon corte lujan 2 Los trabajos en el Acceso Sur comenzaron en la noche y se extenderán por al menos 5 días en la mano hacia el norte. Foto: Luján de Cuyo

"El consejo para los conductores es salir con más tiempo de casa, manejar con mucha precaución, tomar distancia del vehículo que está adelante, no circular rápido sino hasta 40 kilómetros por hora, y pensar que al lado mio va un conductor que tiene tanto apuro como yo", destacó Miguel Sara.

Estimó que las obras en el socavón que se generó en la mano norte del Acceso Sur demorarán al menos 5 días, y luego se hará el mismo trabajo sobre la mano que va al sur, por lo que insistieron con la paciencia que deberán tener los usuarios de esa ruta.

Acceso sur socavon corte lujan 4 La mano hacia el norte del Acceso Sur es la que quedó cortada mientras trabajan las máquinas sobre la calzada. La mano hacia el Sur está liberada. Foto: Luján de Cuyo

"Sorprende la cantidad de vehículos que pasan a alta velocidad pese a toda la señalización e indicaciones que hay. Tienen que entender que no van a llegar antes porque el tapón de vehículos es importante", agregó Sara, a pesar que dijo que el tránsito es dentro de todo fluido.

El municipio advirtió que cualquier persona que haya tenido o tenga algún inconveniente por el socavón en el Acceso Sur puede llamar al 147 para hacer el reclamo.