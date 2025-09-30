Por qué hay que rociar vinagre el interior de los zapatos: ¿qué significa?

Cuando el día termina y llevas varias horas con los mismos zapatos puestos, es posible que en el interior se haya juntado humedad, transpiración y malos olores. Sin mencionar que en casos muy extremos pueden aparecer hongos de algún tipo.

zapatos Sin importar la forma, tamaño o diseño, los zapatos suelen juntar mugre, tierra, sudor y mal olor.

Para realizar este pequeño truco en casa, prepara una solución de agua y vinagre en partes iguales dentro de un recipiente pulverizador. Rocía los zapatos por dentro con la mezcla, y déjalos en un espacio ventilado hasta que se sequen completamente.

De esta manera, neutralizas los olores y previenes la formación de organismo en el interior de los zapatos. Puedes realizar este truco siempre que lo desees, ya que no es invasivo ni daña el calzado. Acompaña la técnica con una buena limpieza de las plantillas y lavado de los zapatos frecuente.

Usos prohibidos del vinagre en el hogar: qué cosas nunca deberías limpiar con este ingrediente

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.

vinagre en una cuchara