Inicio Sociedad vinagre
¿Lo sabías?

Por qué hay que rociar vinagre el interior de los zapatos: ¿qué significa?

Un truco con vinagre muy efectivo, poco conocido y barato, perfecto para mantener los zapatos impecables. Continúa leyendo para descubrirlo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre muy sencillo

Un truco con vinagre muy sencillo, útil y necesario. 

Pocos productos o ingredientes de uso cotidiano son tan efectivos como el vinagre. Hoy te voy a compartir un pequeño truco de casa perfecto para desinfectar los zapatos, neutralizar el olor y mantenerlos siempre frescos y libres de humedad. Toma nota y presta atención.

vinagre
Existen vinagres fermentados y destilados, m&aacute;s o menos &aacute;cidos y con usos variados.&nbsp;

Existen vinagres fermentados y destilados, más o menos ácidos y con usos variados.

¿Por qué debería rociar vinagre en el interior de los zapatos?

Este truco, tan extraño y poco conocido, posee grandes propiedades para el calzado. Cuando rociamos un poco de vinagre diluido dentro de los zapatos, podemos eliminar o neutralizar el olor a pata del calzado, siempre acompañado de una buena ventilación.

Cuando el día termina y llevas varias horas con los mismos zapatos puestos, es posible que en el interior se haya juntado humedad, transpiración y malos olores. Sin mencionar que en casos muy extremos pueden aparecer hongos de algún tipo.

zapatos
Sin importar la forma, tama&ntilde;o o dise&ntilde;o, los zapatos suelen juntar mugre, tierra, sudor y mal olor.&nbsp;

Sin importar la forma, tamaño o diseño, los zapatos suelen juntar mugre, tierra, sudor y mal olor.

Para realizar este pequeño truco en casa, prepara una solución de agua y vinagre en partes iguales dentro de un recipiente pulverizador. Rocía los zapatos por dentro con la mezcla, y déjalos en un espacio ventilado hasta que se sequen completamente.

De esta manera, neutralizas los olores y previenes la formación de organismo en el interior de los zapatos. Puedes realizar este truco siempre que lo desees, ya que no es invasivo ni daña el calzado. Acompaña la técnica con una buena limpieza de las plantillas y lavado de los zapatos frecuente.

Usos prohibidos del vinagre en el hogar: qué cosas nunca deberías limpiar con este ingrediente

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.

vinagre en una cuchara
  • Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
  • El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tienen que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
  • Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
  • Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
  • Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.

Temas relacionados:

Te puede interesar