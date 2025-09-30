Estatuto del Empleado Público: Hebe Casado tiene la llave de la reforma en el Senado

estatuto del empleado publico comision ate Los gremios fueron recibidos en la comisión que trató la reforma del Estatuto del Empleado Público. Foto: Senado de Mendoza

Cambios: la estabilidad del empleado público

La reforma actualiza el ámbito de aplicación del Estatuto del Empleado Público, para que solo se aplique al personal administrativo de la Administración Central, del Legislativo, Fiscalía de Estado e Irrigación. Quedan excluidos del mismo aquellos que están sometidos a un régimen especial o son personal de gabinete.

Crea explícitamente la figura del “personal interino”. El artículo 4 bis de la reforma lo define como aquel designado en cargos de planta permanente sin cumplir los requisitos de concurso.

Esta creación busca llenar un vacío legal y dar un marco normativo a esta figura. Se establece que no gozan de estabilidad "propia" (el derecho a la reincorporación), pero sí de una "estabilidad impropia" (derecho a indemnización) y están sujetos a ser reemplazados por quien gane un concurso para su cargo.

El trabajador obtendrá la estabilidad propia del empleo público solo si ingresa o asciende mediante concurso. Cualquier otro tipo de designación, será interina.

Los cambios en el pago de los “salarios caídos” ante un despido

Según el estatuto vigente, si se revoca una cesantía, el agente tiene derecho al cobro de los salarios caídos y a optar entre la reincorporación o una indemnización específica calculada sobre el sueldo básico y la antigüedad.

Además, ordena al Estado a mantener la vacante libre mientras se resuelven los recursos.

El proyecto de reforma prohíbe expresamente el pago de salarios caídos si un agente (efectivo o interino) es reincorporado tras una baja anulada. Solo se pagará por servicios efectivamente prestados.

En cambio, establece la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pero con un tope del 50% de la remuneración mensual y hasta un máximo de 24 meses de haberes.

Además, limita la posibilidad de impugnar sanciones leves (apercibimiento y suspensión de hasta 15 días), salvo que exista un claro abuso de poder o discriminación.

Por qué una reforma del Estatuto del Empleado Público

El principal argumento del Gobierno de Mendoza para avanzar con la reforma propuesta es de orden económico y de responsabilidad administrativa. Según sostienen, las restricciones presupuestarias y las exigencias de responsabilidad fiscal hacen necesario reformar y aclarar ciertas previsiones legales del estatuto vigente.

Básicamente, se busca modernizar una norma de 1973 para alinearla con la realidad financiera actual de Mendoza.

Por otra parte, el oficialismo unificar y aclarar ciertos criterios jurídicos. Dar, con esta reforma del Estatuto del Empleado Público, una solución legislativa a cuestiones que han generados fallos discordantes en la Suprema Corte de Justicia.

En tanto que, con cambios de técnica legislativa, se propone simplificar la redacción de artículos, eliminar referencias desactualizadas y derogar normas que se encuentran en desuso desde hace años.