¿Por qué el vinagre es tan popular en el hogar? Su fama y uso se debe a sus múltiples propiedades y beneficios. No solo es un condimento de ensaladas o vinagretas. El vinagre también se utiliza en el hogar para limpiar superficies, ablandar minerales acumulados e incluso para dar un toque nutritivo al acondicionador de cabello o lavar las uñas con hongos.

Según expertos: cómo y por qué hay que consumir vinagre de manzana

La cucharada de vinagre de manzana en ayunas es una moda bastante antigua y poco peligrosa que proporciona beneficios notables para la salud. Lo ideal, según expertos en nutrición, es no consumir más de dos cucharadas diarias y siempre hacerlo diluyendo el vinagre en agua. Nunca hay que tomarlo puro.

cuchara con vinagre No es un alimento peligroso, pero, al tratarse de un ácido, hay que tener en cuenta muchas cosas antes de consumirlo a diario.

El vinagre de manzana es un alimento con grandes beneficios comprobados, aunque no por eso es un producto milagroso y curativo. Estos son algunos de sus beneficios principales.

contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas. El de manzana disminuye el colesterol malo, los triglicéridos y aumenta el llamado colesterol bueno. Es un alimento muy bueno para el pelo, las uñas y la piel. Siempre se tiene que colocar diluido en agua o alguna crema.

¿De qué manera puedo consumir vinagre de manzana?

vaso con agua También se puede consumir vinagre en gomitas, como aderezo y condimento.

Existen varias formas de consumir este alimento. Si vas a tomar una cucharada diaria, nutricionistas recomiendan diluir el vinagre en un vaso con agua y beberlo.

En el caso de experimentar acidez, náuseas, problemas digestivos o dentales, no hay que ingerir vinagre. Lo mismo sobre el cabello y la piel, hay que evitar el exceso de vinagre en estos sectores y prevenir cualquier tipo de irritación.