Un socavón en el Acceso Sur interrumpió el tránsito por varias horas en Luján de Cuyo

socavon lujan acceso sur Un socavón de gran tamaño complicó el tránsito durante este lunes.

Vialidad Nacional informó que la causa del gran bache fue por la rotura de un caño de cloaca y que la mano hacia el norte del Acceso Sur estará cortada por las próximas horas. El bypass son por la colectora este.

El testimonio de 2 automovilistas sobre el socavón en el Acceso Sur

Una conductora que salió al aire por Radio Nihuil explicó que el socavón tiene grandes dimensiones y que en el momento en que se formó no quedó atascado ningún vehículo. Sin embargo, contó que tuvo que tirarse a la banquina porque pensó que se le había pinchado una cubierta.

"Es grande, está en el carril del medio pero no ocupa la superficie completa. Una buena parte sí, es decir que si entrás con una rueda quedás atascado", describió.

"En mi caso pasé la estación de servicio, me abrí porque estaba pasando un camión y me lo topé. Fue muy repentino porque los autos se empezaron a tirar a la banquina, no había ningún auto atascado. Yo me tiré a la banquina y había unos seis autos del lado derecho y unos dos o tres del lado izquierdo que se habían tirado porque les habían reventado las cubiertas", relató.

Otro automovilista contó que logró esquivarlo pero, al igual que la mujer, explicó que vio varios autos con las ruedas pinchadas sobre el costado del Acceso Sur.

Asimismo, contó que trabaja en una empresa de la zona y que había pasado por el lugar durante la mañana, cuando el socavón todavía no estaba.