Video: en una pelea callejera ganó el vendedor ambulante que le falta un brazo

El video del enfrentamiento recorrió el mundo y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pero se viralizó en la red social X.

La pelea, que fue registrada por vecinos y curiosos, mostró cómo el vendedor ambulante, a pesar de su discapacidad, porque le faltaba un brazo, logró derribar a su contrincante.

El joven quedó tendido en el suelo, noqueado por completo, mientras los testigos no podían creer lo que acababan de presenciar.

Es que luego de un breve intercambio de golpes, el vendedor ambulante, que le faltaba un brazo, logró conectar un golpe certero, precisamente con el muñón en pleno rostro de su oponente.

pelea1 Con el muñón. Así noqueó el vendedor ambulante a su oponente en una pelea callejera.

Tan certero fue el golpe de nocaut, que lo mandó a la lona, mejor dicho al medio del asfalto.

Según trascendió, entre los protagonistas existían diferencias de larga data, lo que habría desencadenado la violenta discusión que terminó a los golpes.

Sin embargo, nadie imaginó que el desenlace sería tan inesperado porque terminó ganando el peleador al que le faltaba un brazo.

El video, que de manera muy rápida se viralizó, dejó en evidencia la sorpresa de quienes presenciaron la escena y se animaron a filmarla.

Las imágenes no tardaron en cruzar fronteras, volviéndose viral en todas las redes sociales, y el episodio se convirtió en tema de conversación en todo el mundo.

Fuente: tn.com.ar