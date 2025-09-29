El arquero ingresó a un prestigioso ranking.

Agustín Rossi, ex Boca Juniors, se volvió a convertir en héroe y otra vez desde los doce pasos. Es que la noche del jueves Flamengo visitó a Estudiantes en La Plata con el objetivo de mantener la ventaja lograda en Brasil por 2 a 1 y, de esta manera, buscar clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores.

El Pilcha logró ganar el partido por 1 a 0 y estiró la definición desde el punto de penal. Allí fue el momento del arquero argentino porque pudo contener dos disparos, pero durante el fin de semana volvió a aumentar su estadística que lo posicionan entre los mejores arqueros en ese tipo de definiciones.

Agustín Rossi
En Boca se fue muy mal porque no quiso renovar contrato. Fue colgado seis meses.

El ex Boca atajó un penal sentado en el suelo

Se disputaban los 13 minutos del primer tiempo del partido que enfrentó a Corinthians y a Flamengo por el Brasileirao cuando el conjunto local tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto de penal.

Yuti Alberto, jugador brasilero de 24 años, ya había pegado un disparo en el travesaño por lo que tenía la revancha en sus pies. Con el público a su favor intentó sortear el momento picando el penal, pero no contó con que Agustín Rossi - un especialista en la materia - se tirara al lado donde iba el balón, quedandose con él sentado desde el suelo.

Luego el arquero argentino le hizo señas al delantero haciendo entender que a él no le meten ese tipos de penales; por su lado, el brasilero se agarró la cabeza lamentándose. El video está dando la vuelta al mundo y Rossi continúa aumentando sus estadísticas.

El partido finalizó 2 a 1 a favor del Flamengo, quienes lideran con 54 puntos, un partido menos y le sacaron 4 puntos al Cruzeiro, quienes se ubican en el segundo puesto.

Agustíín Rossi pide perdón
El arquero argentino le pidió disculpas al hincha Pilcha luego de atajarles dos penales.

Agustín Rossi: especialista en penales

Ahora Agustín Rossi está ubicado en un ranking de élite ya que ocupa el segundo lugar entre los arqueros argentinos con más penales atajados en la historia del fútbol. Con 30 años logró contener 29 penales, posición que lo ubica junto a otro jugador que defiende los colores de Boca, Sergio Romero.

  • Franco Armani: 34 penales.
  • Sergio Romero y Agustín Rossi: 29 penales.
  • Roberto Abbondancieri: 26 penales.
  • Emiliano Martínez: 18 penales.

