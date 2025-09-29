El ex Boca atajó un penal sentado en el suelo

Se disputaban los 13 minutos del primer tiempo del partido que enfrentó a Corinthians y a Flamengo por el Brasileirao cuando el conjunto local tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto de penal.

Yuti Alberto, jugador brasilero de 24 años, ya había pegado un disparo en el travesaño por lo que tenía la revancha en sus pies. Con el público a su favor intentó sortear el momento picando el penal, pero no contó con que Agustín Rossi - un especialista en la materia - se tirara al lado donde iba el balón, quedandose con él sentado desde el suelo.

Luego el arquero argentino le hizo señas al delantero haciendo entender que a él no le meten ese tipos de penales; por su lado, el brasilero se agarró la cabeza lamentándose. El video está dando la vuelta al mundo y Rossi continúa aumentando sus estadísticas.

EL PENAL DE YURI ALBERTO VS ROSSI.

El partido finalizó 2 a 1 a favor del Flamengo, quienes lideran con 54 puntos, un partido menos y le sacaron 4 puntos al Cruzeiro, quienes se ubican en el segundo puesto.

Agustín Rossi: especialista en penales

Ahora Agustín Rossi está ubicado en un ranking de élite ya que ocupa el segundo lugar entre los arqueros argentinos con más penales atajados en la historia del fútbol. Con 30 años logró contener 29 penales, posición que lo ubica junto a otro jugador que defiende los colores de Boca, Sergio Romero.