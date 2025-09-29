La serie de Netflix que es bastante entretenida y adictiva, está dirigida por Nicole Kadell y escrita por Molly Smith Metzer.

Además, se estrenó en mayo de 2025 en la plataforma de Netflix, con un total de 5 capítulos, de aproximadamente 1 hora duración cada uno.

netflix-serie-sirenas La actriz Julianne Moore interpreta a Michaella Kell en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sirenas

Esta serie corta de Netflix tiene como protagonistas a Devon DeWitt (Meghann Fahy) y Simone DeWitt (Milly Alcock), dos hermanas que se encuentran sumergidas en el extraño y lujoso mundo de los multimillonarios. Devon no quiere saber nada con que su hermana trabaje para una mujer que tiene mucho dinero, ya qué siente que podría estar engañándose a ella misma.

netflix-serie-sirenas-streaming La serie de Netflix es altamente recomendable por los usuarios que ya la vieron.

Reparto de Sirenas, serie de Netflix

Julianne Moore (Michaela Kell)

Meghann Fahy (Devon DeWitt)

Milly Alcock (Simone DeWitt)

Kevin Bacon (Peter Kell)

Glenn Howerton (Ethan Corbin III)

Tráiler de Sirenas, serie de Netflix

Embed - Sirens | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica