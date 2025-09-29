La serie de Netflix que es bastante entretenida y adictiva, está dirigida por Nicole Kadell y escrita por Molly Smith Metzer.
Además, se estrenó en mayo de 2025 en la plataforma de Netflix, con un total de 5 capítulos, de aproximadamente 1 hora duración cada uno.
netflix-serie-sirenas
La actriz Julianne Moore interpreta a Michaella Kell en la serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Sirenas
Esta serie corta de Netflix tiene como protagonistas a Devon DeWitt (Meghann Fahy) y Simone DeWitt (Milly Alcock), dos hermanas que se encuentran sumergidas en el extraño y lujoso mundo de los multimillonarios. Devon no quiere saber nada con que su hermana trabaje para una mujer que tiene mucho dinero, ya qué siente que podría estar engañándose a ella misma.
netflix-serie-sirenas-streaming
La serie de Netflix es altamente recomendable por los usuarios que ya la vieron.
Reparto de Sirenas, serie de Netflix
- Julianne Moore (Michaela Kell)
- Meghann Fahy (Devon DeWitt)
- Milly Alcock (Simone DeWitt)
- Kevin Bacon (Peter Kell)
- Glenn Howerton (Ethan Corbin III)
Tráiler de Sirenas, serie de Netflix
Embed - Sirens | Official Trailer | Netflix
Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sirens se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.