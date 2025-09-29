Las actrices Meghann Fahy y Milly Alcock son dos de las tres protagonistas principales de la película de Netflix.

Las series y películas de drama y comedia se llevan todas las miradas por parte de los suscriptores de Netflix. Y una muestra de ello es la gran aceptación que tiene la serie Sirenas, uno de los mejores estrenos del 2025 y que es súper recomendable.

Sirenas es una serie muy buena porque tiene graciosos pasajes de humor negro y coloca sobre la mesa una historia dramática, qué toca temas como las clases sociales y la seducción, además pasearse por los dramas familiares.

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de una mujer que trabaja como asistente personal de una socialité multimillonaria y poderosa, y que es regañada por su hermana, quien sostiene que esa relación es peligrosa y tóxica.

La serie de Netflix que es bastante entretenida y adictiva, está dirigida por Nicole Kadell y escrita por Molly Smith Metzer.

Además, se estrenó en mayo de 2025 en la plataforma de Netflix, con un total de 5 capítulos, de aproximadamente 1 hora duración cada uno.

La actriz Julianne Moore interpreta a Michaella Kell en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sirenas

Esta serie corta de Netflix tiene como protagonistas a Devon DeWitt (Meghann Fahy) y Simone DeWitt (Milly Alcock), dos hermanas que se encuentran sumergidas en el extraño y lujoso mundo de los multimillonarios. Devon no quiere saber nada con que su hermana trabaje para una mujer que tiene mucho dinero, ya qué siente que podría estar engañándose a ella misma.

La serie de Netflix es altamente recomendable por los usuarios que ya la vieron.

Reparto de Sirenas, serie de Netflix

  • Julianne Moore (Michaela Kell)
  • Meghann Fahy (Devon DeWitt)
  • Milly Alcock (Simone DeWitt)
  • Kevin Bacon (Peter Kell)
  • Glenn Howerton (Ethan Corbin III)

Tráiler de Sirenas, serie de Netflix

Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Sirens se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.

