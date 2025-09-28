El actor Pål Sverre Hagen interpreta a Gustav en la película de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix le debe el éxito en gran parte a la película Aprender a soltar, un plan imperdible que te hará el reflexionar. La entrega sueca tiene muy buenas calificaciones y el público que la descubre, se sorprende para bien.

Esta película de Netflix, que además de tener como protagonista a Pal Sverre Hagen, sobresale en el centro de la escena con la presencia de Josephine Bornebusch, actriz principal que escribió la historia y la dirige.

La recomendada película, por lo general, es muy bien recibida por el público, que se expresa con los pulgares para arriba, a partir de una historia que muestra la realidad que viven muchas parejas cuando forman una familia.

Aprender a soltar, que logra sacudir varios corazones y jugar con los sentimientos todo el tiempo, es una película dramática y sentimental que se estrenó a principios de noviembre de 2024 en la plataforma de Netflix y se puede disfrutar durante 1 hora y 50 minutos de duración.

netflix-aprender-a-soltar-pelicula
La película de Netflix es una de las más emotivas y sentimentales para disfrutar en el catálogo.

Netflix: de qué trata la película Aprender a soltar

La película de Netflix es testigo de cómo el matrimonio entre Stella (Josephine Bornebusch) y Gustav (Pal Sverre Hagen), está a punto de destruirse, por el desgaste diario que sufren muchas parejas y que se vuelve insostenible. Gustav le pide el divorcio a Stella y ella no acepta de inmediato, pero sí hace un último intento por salvar la relación y su familia, organizando una salida que podría hacer cambiar todo el panorama.

netflix-pelicula-aprender-a-soltar
Josephine Bornebusch y Pål Sverre Hagen se roban todos los elogios de la crítica y el público, en esta recomendada película de Netflix.

Reparto de Aprender a soltar, película de Netflix

  • Josephine Bornebusch (Stella)
  • Pål Sverre Hagen (Gustav)
  • Sigrid Johnson (Anna)
  • Olle Tikkakoski (Manne)

Tráiler de Aprender a soltar, película de Netflix

Embed - APRENDER A SOLTAR | TRAILER ESPAÑOL | 1 Noviembre/24 - NETFLIX

Dónde ver la película Aprender a soltar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Aprender a soltar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Let Go se puede ver en Netflix.
  • España: la película Aprender a soltar se puede ver en Netflix.

