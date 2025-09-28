Aprender a soltar, que logra sacudir varios corazones y jugar con los sentimientos todo el tiempo, es una película dramática y sentimental que se estrenó a principios de noviembre de 2024 en la plataforma de Netflix y se puede disfrutar durante 1 hora y 50 minutos de duración.
netflix-aprender-a-soltar-pelicula
La película de Netflix es una de las más emotivas y sentimentales para disfrutar en el catálogo.
Netflix: de qué trata la película Aprender a soltar
La película de Netflix es testigo de cómo el matrimonio entre Stella (Josephine Bornebusch) y Gustav (Pal Sverre Hagen), está a punto de destruirse, por el desgaste diario que sufren muchas parejas y que se vuelve insostenible. Gustav le pide el divorcio a Stella y ella no acepta de inmediato, pero sí hace un último intento por salvar la relación y su familia, organizando una salida que podría hacer cambiar todo el panorama.
netflix-pelicula-aprender-a-soltar
Josephine Bornebusch y Pål Sverre Hagen se roban todos los elogios de la crítica y el público, en esta recomendada película de Netflix.
Reparto de Aprender a soltar, película de Netflix
- Josephine Bornebusch (Stella)
- Pål Sverre Hagen (Gustav)
- Sigrid Johnson (Anna)
- Olle Tikkakoski (Manne)
Tráiler de Aprender a soltar, película de Netflix
Embed - APRENDER A SOLTAR | TRAILER ESPAÑOL | 1 Noviembre/24 - NETFLIX
Dónde ver la película Aprender a soltar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aprender a soltar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Let Go se puede ver en Netflix.
- España: la película Aprender a soltar se puede ver en Netflix.