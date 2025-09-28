Esta película de Netflix, que además de tener como protagonista a Pal Sverre Hagen, sobresale en el centro de la escena con la presencia de Josephine Bornebusch, actriz principal que escribió la historia y la dirige.

La recomendada película, por lo general, es muy bien recibida por el público, que se expresa con los pulgares para arriba, a partir de una historia que muestra la realidad que viven muchas parejas cuando forman una familia.