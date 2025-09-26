El séptimo hijo no tuvo la recepción esperada cuando se estrenos en la pantalla grande, siendo básicamente un fracaso en la taquilla. Sin embargo, cuando esta película de 1 hora y 42 minutos llegó a la plataforma de Netflix, se entreveró entre las más vistas.

Así como los usuarios no dudaron en verla y recomendarla entre todas las series y películas, la crítica le dedicó críticas mixtas.

netflix-el-septimo-hijo La película de Netflix es una genialidad que se desarrolla ente

Netflix: de qué trata la película El séptimo hijo

La película de Netflix sigue de cerca a Tom Ward (Ben Barnes), un aprendiz que tiene que luchar contra la magia negra con sus misteriosos poderes. Antes de que el planeta caiga en una oscuridad absoluta, Tom tendrá que cumplir con su misión, que consiste en atrapar a la maléfica y poderosa bruja Madre Malkin, quien se escapó luego de que el caballero Gregory la capturara siglos atrás.

netflix-el-septimo-hijo-streaming

Reparto de El séptimo hijo, película de Netflix

Ben Barnes (Tom Ward)

Jeff Bridges (maestro Gregory)

Julianne Moore (madre Malkin)

Alicia Vikander (Alice Deane)

Kit Harington (Billy Bradley)

Olivia Williams (Mam)

Antje Traue (Bony Lizzie)

Tráiler de El séptimo hijo, película de Netflix

Embed - El séptimo hijo (Trailer español)

Dónde ver la película El séptimo hijo, según la zona geográfica