El actor Ben Barnes interpreta a Tom Ward en la película de Netflix.

El actor Ben Barnes interpreta a Tom Ward en la película de Netflix.

Si hay una película que entra por los ojos y se destaca por sus efectos visuales, esa es El séptimo hijo, una producción estadounidense de 2014 que se ha metido en el top de las más vistas de Netflix y no tiene desperdicio.

Esta película de Netflix, una joya de fantasía y aventura, está basada en la novela The Spook's Apprentice, de Joseph Delaney.

Está dirigida por Sergei Bordov y llegó el éxito gracias a la excelente labor de sus protagonistas, sobre todo la de los actores principales Ben Barnes, Jeff Bridges y Julianne Moore.

El séptimo hijo no tuvo la recepción esperada cuando se estrenos en la pantalla grande, siendo básicamente un fracaso en la taquilla. Sin embargo, cuando esta película de 1 hora y 42 minutos llegó a la plataforma de Netflix, se entreveró entre las más vistas.

Así como los usuarios no dudaron en verla y recomendarla entre todas las series y películas, la crítica le dedicó críticas mixtas.

netflix-el-septimo-hijo
La pel&iacute;cula de Netflix es una genialidad que se desarrolla ente&nbsp;

La película de Netflix es una genialidad que se desarrolla ente

Netflix: de qué trata la película El séptimo hijo

La película de Netflix sigue de cerca a Tom Ward (Ben Barnes), un aprendiz que tiene que luchar contra la magia negra con sus misteriosos poderes. Antes de que el planeta caiga en una oscuridad absoluta, Tom tendrá que cumplir con su misión, que consiste en atrapar a la maléfica y poderosa bruja Madre Malkin, quien se escapó luego de que el caballero Gregory la capturara siglos atrás.

netflix-el-septimo-hijo-streaming

Reparto de El séptimo hijo, película de Netflix

  • Ben Barnes (Tom Ward)
  • Jeff Bridges (maestro Gregory)
  • Julianne Moore (madre Malkin)
  • Alicia Vikander (Alice Deane)
  • Kit Harington (Billy Bradley)
  • Olivia Williams (Mam)
  • Antje Traue (Bony Lizzie)

Tráiler de El séptimo hijo, película de Netflix

Embed - El séptimo hijo (Trailer español)

Dónde ver la película El séptimo hijo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El séptimo hijo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Seventh son no está disponible en Netflix.
  • España: la película El séptimo hijo ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar