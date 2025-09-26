historia de un crimen mauricio leal (2)
Historia de un Crimen: Mauricio Leal es una película de Netflix basada en hechos reales.
Historia de un Crimen: Mauricio Leal centra su trama en una inspectora de policía tiene 20 días para resolver el caso de un peluquero de famosos que aparece muerto a puñaladas al lado de su madre.
Cuando un estilista de famosos aparece apuñalado junto a su madre, una joven investigadora (Juana del Río) solo tiene veinte días para resolver el caso.
Historia de un Crimen: Mauricio Leal es una película protagonizada por Juana del Río.
¿Quién fue Mauricio Leal?
Mauricio Leal fue un reconocido y exitoso estilista colombiano que fue encontrado muerto junto a su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021.
El caso conmocionó al país por la violencia de las heridas y las circunstancias del crimen, y se convirtió en una producción de Netflix inspirada en los hechos reales.
Alerta ¡spoiler!: El responsable fue su hermano, Jhonier Leal, quien fue declarado culpable y condenado por el doble homicidio y la alteración de la escena.
Netflix: tráiler de la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal
Reparto de Historia de un Crimen: Mauricio Leal
- Juana del Río (Rebeca)
- Johan Velandia (Yhonier)
- Walter Luengas (Dublin)
- Alejandro Gómez (Mauricio)
- Myriam de Lourdes (Marleny)
- Santana Rosa (Rosaura)
- Camilo Colmenares (Elkin)
- Nelson Camayo (Jair)
- Ernesto Benjumea (Núñez)
Dónde ver la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal (Crime Diaries: The Celebrity Stylistse) puede ver en Netflix.
- España: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal se puede ver en Netflix.