Es un drama basado en hechos reales que está en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene un catálogo repleto de producciones de drama, crimen y suspenso. Muchas de ellas, permanecen ocultas y no se encuentran fácilmente. Ese es el caso de Historia de un Crimen: Mauricio Leal.

Inspirada en hechos reales, la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal fue dirigida por Jacques Toulemonde y estrenada en 2023. Se trata de un largometraje colombiano de 1 hora y 11 minutos que ha recibido buenas críticas por parte de la prensa especializada.

Karina Adelgaard de Heaven of Horror comentó: “Aunque podría haber prescindido de parte del drama personal añadido, he disfrutado mucho con esta película. Es una producción de gran calidad, impresionante y magnífica”.

historia de un crimen mauricio leal (2)
Historia de un Crimen: Mauricio Leal es una película de Netflix basada en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Historia de un Crimen: Mauricio Leal centra su trama en una inspectora de policía tiene 20 días para resolver el caso de un peluquero de famosos que aparece muerto a puñaladas al lado de su madre.

Cuando un estilista de famosos aparece apuñalado junto a su madre, una joven investigadora (Juana del Río) solo tiene veinte días para resolver el caso.

historia de un crimen mauricio leal
Historia de un Crimen: Mauricio Leal es una película protagonizada por Juana del Río.

¿Quién fue Mauricio Leal?

Mauricio Leal fue un reconocido y exitoso estilista colombiano que fue encontrado muerto junto a su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021.

El caso conmocionó al país por la violencia de las heridas y las circunstancias del crimen, y se convirtió en una producción de Netflix inspirada en los hechos reales.

Alerta ¡spoiler!: El responsable fue su hermano, Jhonier Leal, quien fue declarado culpable y condenado por el doble homicidio y la alteración de la escena.

Netflix: tráiler de la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Embed - Historia de un Crimen: Mauricio Leal (Clip ondertiteld) | Trailer in het Nederlands | Netflix

Reparto de Historia de un Crimen: Mauricio Leal

  • Juana del Río (Rebeca)
  • Johan Velandia (Yhonier)
  • Walter Luengas (Dublin)
  • Alejandro Gómez (Mauricio)
  • Myriam de Lourdes (Marleny)
  • Santana Rosa (Rosaura)
  • Camilo Colmenares (Elkin)
  • Nelson Camayo (Jair)
  • Ernesto Benjumea (Núñez)

Dónde ver la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal (Crime Diaries: The Celebrity Stylistse) puede ver en Netflix.
  • España: la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal se puede ver en Netflix.

