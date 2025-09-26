historia de un crimen mauricio leal (2) Historia de un Crimen: Mauricio Leal es una película de Netflix basada en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Historia de un Crimen: Mauricio Leal centra su trama en una inspectora de policía tiene 20 días para resolver el caso de un peluquero de famosos que aparece muerto a puñaladas al lado de su madre.

Cuando un estilista de famosos aparece apuñalado junto a su madre, una joven investigadora (Juana del Río) solo tiene veinte días para resolver el caso.

¿Quién fue Mauricio Leal?

Mauricio Leal fue un reconocido y exitoso estilista colombiano que fue encontrado muerto junto a su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021.

El caso conmocionó al país por la violencia de las heridas y las circunstancias del crimen, y se convirtió en una producción de Netflix inspirada en los hechos reales.

Alerta ¡spoiler!: El responsable fue su hermano, Jhonier Leal, quien fue declarado culpable y condenado por el doble homicidio y la alteración de la escena.

Netflix: tráiler de la película Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Reparto de Historia de un Crimen: Mauricio Leal

Juana del Río (Rebeca)

Johan Velandia (Yhonier)

Walter Luengas (Dublin)

Alejandro Gómez (Mauricio)

Myriam de Lourdes (Marleny)

Santana Rosa (Rosaura)

Camilo Colmenares (Elkin)

Nelson Camayo (Jair)

Ernesto Benjumea (Núñez)

