Netflix: arrasa con 6 premios Oscar y es una película con un espectáculo fascinante

Mientras tanto, para Leonardo D’Espósito de Revista Noticias, “esta película opta por el máximo grado de invención cinemática, de suspenso, de intensidad. Llena la pantalla con elementos que atraen la mirada y permite al espectador gozar con sus hallazgos”.

Netflix: de qué trata la película Mad Max: Furia en el camino

La película disponible en Netflix centra su trama Mad Max, quien se siente perseguido por su turbulento pasado y cree que la mejor forma de sobrevivir e sir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un War Rig conducido por una Emperatriz de élite: Furiosa.

Escapan de una Ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una ‘guerra de la carretera’ de altas revoluciones.

La sinopsis oficial sobre la película Mad Max: Furia en el camino versa: "En un desierto postapocalíptico, Max ayuda a una mujer indómita y a una banda de prisioneras a escapar de la tiranía, defenderse de los peligros y encontrar su patria".

Netflix: tráiler de Mad Max: Furia en el camino

Reparto de Mad Max: Furia en el camino, película de Netflix

Tom Hardy como Max Rockatansky

Charlize Theron como Imperator Furiosa

Nicholas Hoult como Nux

Hugh Keays-Byrne como Immortan Joe

Josh Helman como Slit

Nathan Jones como Rictus Erectus

Zoë Kravitz como Toast the Knowing

Rosie Huntington-Whiteley como The Splendid Angharad

Riley Keough como Capable

Abbey Lee como The Dag

Dónde ver la película Mad Max: Furia en el camino, según la zona geográfica