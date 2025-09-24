El actor Dane DeHann interpreta a Lockhart en la película de Netflix.

El género terror tiene adeptos en todo el mundo y en todas las plataformas. En esta oportunidad, la plataforma de Netflix, líder del streaming, cuenta con un destacado repertorio de series y películas en esa categoría, una mejor que otra.

Y para zambullirse en una historia terrorífica que no te dejará dormir, nada mejor que elegir en el catálogo la película La cura siniestra, una producción estadounidense de 2016 que te pondrá los pelos de punta y vale la pena cada minuto.

Dirigida por Gore Verbinski y escrita por Justin Haythe, la cura siniestra tiene como protagonista principal al actor estadounidense Dane DeHaan, rodeado de un reparto que hizo posible el éxito de esta entrega de Netflix.

La crítica le dedicó reseñas variadas a la película de suspenso extremo, más positivas que negativas, valorando entre todas las opiniones, el poder logra transmitir un clima inestable y temible.

La cura inestable, relato escalofriante de 2 horas y 26 minutos de duración, integra la plataforma de Netflix desde julio de 2025.

netflix-la-cura-siniestra-pelicula
La actriz Mia Goth la rompe interpretando a Hannah von Reichmerl en la pel&iacute;cula de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La cura siniestra

La trama pone en el centro de la escena a un joven ejecutivo de una empresa (Dane DeHaan), que es enviado buscar al CEO del lugar donde trabaja a un misterioso centro de bienestar en medio de los Alpes suizos. El inocente muchacho comienza a desconfiar de los métodos milagrosos que se utilizan en ese lugar, que no son los que parecen. A la vez que descubre secretos ocultos, se ve inmerso en una cruda realidad: es diagnosticado con la enfermedad que padecen todos los internos.

netflix-pelicula-la-cura-siniestra
Esta pel&iacute;cula de Netflix lleg&oacute; en el 2025 y es de las m&aacute;s escalofriantes del g&eacute;nero terror.

Reparto de La cura siniestra, película de Netflix

  • Dane DeHann (Lockhart)
  • Jason Isaacs (Dr. Heinreich Volmer)
  • Mia Goth (Hannah von Reichmerl)
  • Harry Groener (Roland Pembroke)
  • Celia Imrie (Victoria Watkins)
  • Adrián Schiller (subdirector)

Tráiler de La cura siniestra, película de Netflix

Embed - La Cura Siniestra | Trailer Subtitulado | Sólo en Cines

Dónde ver la película La cura siniestra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La cura siniestra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película A cure for wellness se puede ver en Netflix.
  • España: la película La cura siniestra se puede ver en Netflix.

