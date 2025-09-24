La crítica le dedicó reseñas variadas a la película de suspenso extremo, más positivas que negativas, valorando entre todas las opiniones, el poder logra transmitir un clima inestable y temible.

La cura inestable, relato escalofriante de 2 horas y 26 minutos de duración, integra la plataforma de Netflix desde julio de 2025.

netflix-la-cura-siniestra-pelicula La actriz Mia Goth la rompe interpretando a Hannah von Reichmerl en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La cura siniestra

La trama pone en el centro de la escena a un joven ejecutivo de una empresa (Dane DeHaan), que es enviado buscar al CEO del lugar donde trabaja a un misterioso centro de bienestar en medio de los Alpes suizos. El inocente muchacho comienza a desconfiar de los métodos milagrosos que se utilizan en ese lugar, que no son los que parecen. A la vez que descubre secretos ocultos, se ve inmerso en una cruda realidad: es diagnosticado con la enfermedad que padecen todos los internos.

netflix-pelicula-la-cura-siniestra Esta película de Netflix llegó en el 2025 y es de las más escalofriantes del género terror.

Reparto de La cura siniestra, película de Netflix

Dane DeHann (Lockhart)

Jason Isaacs (Dr. Heinreich Volmer)

Mia Goth (Hannah von Reichmerl)

Harry Groener (Roland Pembroke)

Celia Imrie (Victoria Watkins)

Adrián Schiller (subdirector)

Tráiler de La cura siniestra, película de Netflix

Dónde ver la película La cura siniestra, según la zona geográfica