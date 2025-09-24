La crítica le dedicó reseñas variadas a la película de suspenso extremo, más positivas que negativas, valorando entre todas las opiniones, el poder logra transmitir un clima inestable y temible.
La cura inestable, relato escalofriante de 2 horas y 26 minutos de duración, integra la plataforma de Netflix desde julio de 2025.
netflix-la-cura-siniestra-pelicula
La actriz Mia Goth la rompe interpretando a Hannah von Reichmerl en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película La cura siniestra
La trama pone en el centro de la escena a un joven ejecutivo de una empresa (Dane DeHaan), que es enviado buscar al CEO del lugar donde trabaja a un misterioso centro de bienestar en medio de los Alpes suizos. El inocente muchacho comienza a desconfiar de los métodos milagrosos que se utilizan en ese lugar, que no son los que parecen. A la vez que descubre secretos ocultos, se ve inmerso en una cruda realidad: es diagnosticado con la enfermedad que padecen todos los internos.
netflix-pelicula-la-cura-siniestra
Esta película de Netflix llegó en el 2025 y es de las más escalofriantes del género terror.
Reparto de La cura siniestra, película de Netflix
- Dane DeHann (Lockhart)
- Jason Isaacs (Dr. Heinreich Volmer)
- Mia Goth (Hannah von Reichmerl)
- Harry Groener (Roland Pembroke)
- Celia Imrie (Victoria Watkins)
- Adrián Schiller (subdirector)
Tráiler de La cura siniestra, película de Netflix
Embed - La Cura Siniestra | Trailer Subtitulado | Sólo en Cines
Dónde ver la película La cura siniestra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La cura siniestra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A cure for wellness se puede ver en Netflix.
- España: la película La cura siniestra se puede ver en Netflix.