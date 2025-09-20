operativo lioness-serie-netflix
Operativo: Lioness es una de las mejores series de 2023 y está disponible en Netflix.
Mientras tanto, según The Guardian. “Zoe Saldaña y Nicole Kidman encabezan un reparto estelar en este drama sobre una unidad de marines de élite formada exclusivamente por mujeres. No tiene sentido, pero es un entretenimiento sólido y lleno de acción”.
Netflix: de qué trata Operativo: Lioness
La sinopsis oficial sobre la serie Operativo: Lioness versa: “Una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo”.
operativo lioness-serie-netflix (2)
Zoe Saldaña es una de las protagonistas de Operativo: Lioness.
Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de marina ruda, pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe (Zoe Saldaña), la jefa de estación del programa, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.
Netflix: tráiler de la serie Operativo: Lioness
Embed - Operativo: Lioness | Trailer Oficial | Paramount+
Reparto de Operativo: Lioness, serie de Netflix
- Zoe Saldaña como Joe
- Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos
- Dave Annable como Neil
- Jill Wagner como Bobby
- LaMonica Garrett como Tucker
- James Jordan como Two Cups
- Austin Hébert como Randy
- Jonah Wharton como Tex
- Thad Luckinbill como Kyle
Dónde ver la serie Operativo Lioness, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Claro Video.
- Estados Unidos: la serie Operativo: Lioness se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Movistar Plus.