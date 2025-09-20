Nicole Kidman es una de las protagonistas de la serie Operativo: Lioness. 

La plataforma de series y películas de Netflix tiene muchas ofertas exitosas escondidas dentro de su catálogo, que van quedando ocultas a medida que se suman nuevos estrenos. Una de ellas es un thriller protagonizado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña.

Se trata de Operativo: Lioness, considerada una de las mejores series de 2023. Creada por Taylor Sheridan, centra su trama en una historia de espionaje militar a lo largo de 8 capítulos.

La ficción de Netflix ha recibido puras críticas positivas por parte de la prensa especializada internacional. Para Empire, “la última serie de televisión de Taylor Sheridan mezcla la acción explosiva del espionaje con los problemas domésticos con un efecto absorbente”.

Operativo: Lioness es una de las mejores series de 2023 y está disponible en Netflix.

Mientras tanto, según The Guardian. “Zoe Saldaña y Nicole Kidman encabezan un reparto estelar en este drama sobre una unidad de marines de élite formada exclusivamente por mujeres. No tiene sentido, pero es un entretenimiento sólido y lleno de acción”.

Netflix: de qué trata Operativo: Lioness

La sinopsis oficial sobre la serie Operativo: Lioness versa: “Una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo”.

Zoe Saldaña es una de las protagonistas de Operativo: Lioness.

Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de marina ruda, pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe (Zoe Saldaña), la jefa de estación del programa, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

Netflix: tráiler de la serie Operativo: Lioness

Embed - Operativo: Lioness | Trailer Oficial | Paramount+

Reparto de Operativo: Lioness, serie de Netflix

  • Zoe Saldaña como Joe
  • Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos
  • Dave Annable como Neil
  • Jill Wagner como Bobby
  • LaMonica Garrett como Tucker
  • James Jordan como Two Cups
  • Austin Hébert como Randy
  • Jonah Wharton como Tex
  • Thad Luckinbill como Kyle

Dónde ver la serie Operativo Lioness, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Claro Video.
  • Estados Unidos: la serie Operativo: Lioness se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Movistar Plus.

