operativo lioness-serie-netflix Operativo: Lioness es una de las mejores series de 2023 y está disponible en Netflix.

Mientras tanto, según The Guardian. “Zoe Saldaña y Nicole Kidman encabezan un reparto estelar en este drama sobre una unidad de marines de élite formada exclusivamente por mujeres. No tiene sentido, pero es un entretenimiento sólido y lleno de acción”.

Netflix: de qué trata Operativo: Lioness

La sinopsis oficial sobre la serie Operativo: Lioness versa: “Una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo”.

operativo lioness-serie-netflix (2) Zoe Saldaña es una de las protagonistas de Operativo: Lioness.

Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de marina ruda, pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe (Zoe Saldaña), la jefa de estación del programa, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

Netflix: tráiler de la serie Operativo: Lioness

Embed - Operativo: Lioness | Trailer Oficial | Paramount+

Reparto de Operativo: Lioness, serie de Netflix

Zoe Saldaña como Joe

Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos

Dave Annable como Neil

Jill Wagner como Bobby

LaMonica Garrett como Tucker

James Jordan como Two Cups

Austin Hébert como Randy

Jonah Wharton como Tex

Thad Luckinbill como Kyle

Dónde ver la serie Operativo Lioness, según la zona geográfica