La oferta disponible en Netflix es “”una mezcla perfecta de fantasía y comedia que consigue ser, con toda seguridad, una de las mejores películas para niños creciditos en mucho tiempo“, sentenció Dave Kehr de The New York Times.

Netflix: de qué trata Ella está encantada

Anne Hathaway interpreta a Ella, una joven que vive en un mundo mágico y de fantasía en el que a todos los niños al nacer se les concede un don por parte de una hada superiora. Pero el don de Ella es una maldición: la obediencia.

Como consecuencia de esta circunstancia, Ella no puede negarse a ninguna orden, lo que le traerá más de un problema. En un intento por recuperar el control de su vida, la joven tratará de librarse de la maldición que pesa sobre ella, entrando en un reino lleno de ogros, gigantes y malvadas hermanastras.

Netflix: tráiler de la película Ella está encantada

Reparto de Ella está encantada, película de Netflix

Anne Hathaway (Ella)

Hugh Dancy (Char)

Cary Elwes (Edgar)

Aidan McArdle (Slannen)

Joanna Lumley (Dame Olga)

Lucy Punch (Hattie)

Jennifer Higham (Olive)

Minnie Driver (Mandy)

Eric Idle (Narrador)

Steve Coogan (Heston)

Jimi Mistry (Benny)

Vivica A. Fox (Lucinda)

