Anne Hathaway es la protagonista de esta comedia de Netflix. Foto: Getty.

Anne Hathaway es la protagonista de esta comedia de Netflix. Foto: Getty.

La plataforma de Netflix se renueva diariamente, sumando series y películas a su oferta de streaming. En esta oportunidad, fue el turno de una tremenda comedia de Anne Hathaway que es ideal para toda la familia y promete mantener enganchados a los espectadores niños y adultos.

Se trata de la película Ella está encantada (Ella Enchanted, por su idioma original), una producción del Reino Unido que fue dirigida por Tommy O'Haver y estrenada en 2004. El 13 de septiembre de 2025, Netflix decidió revivir esta joya.

Ella está encantada tiene una duración de apenas 1 hora y 36 minutos y ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada. Para Roger Ebert de Chicago Sun-Times, la película “es encantadora, cierto. Una fantasía que brilla deliciosamente. Y Anne Hathaway está radiante”.

ella está encantada-película-netflix
Ella est&aacute; encantada es una pel&iacute;cula disponible en Netflix que est&aacute; protagonizada por Anne Hathaway.

Ella está encantada es una película disponible en Netflix que está protagonizada por Anne Hathaway.

La oferta disponible en Netflix es “”una mezcla perfecta de fantasía y comedia que consigue ser, con toda seguridad, una de las mejores películas para niños creciditos en mucho tiempo“, sentenció Dave Kehr de The New York Times.

Netflix: de qué trata Ella está encantada

Anne Hathaway interpreta a Ella, una joven que vive en un mundo mágico y de fantasía en el que a todos los niños al nacer se les concede un don por parte de una hada superiora. Pero el don de Ella es una maldición: la obediencia.

ella está encantada-película-netflix (1)
Ella est&aacute; encantada es una comedia para toda la familia.

Ella está encantada es una comedia para toda la familia.

Como consecuencia de esta circunstancia, Ella no puede negarse a ninguna orden, lo que le traerá más de un problema. En un intento por recuperar el control de su vida, la joven tratará de librarse de la maldición que pesa sobre ella, entrando en un reino lleno de ogros, gigantes y malvadas hermanastras.

Netflix: tráiler de la película Ella está encantada

Embed - HECHIZADA (Trailer español)

Reparto de Ella está encantada, película de Netflix

  • Anne Hathaway (Ella)
  • Hugh Dancy (Char)
  • Cary Elwes (Edgar)
  • Aidan McArdle (Slannen)
  • Joanna Lumley (Dame Olga)
  • Lucy Punch (Hattie)
  • Jennifer Higham (Olive)
  • Minnie Driver (Mandy)
  • Eric Idle (Narrador)
  • Steve Coogan (Heston)
  • Jimi Mistry (Benny)
  • Vivica A. Fox (Lucinda)

Dónde ver la película Ella está encantada, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ella está encantada se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ella está encantada (Ella Enchanted) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Ella está encantada se puede alquilar en Apple TV y Amazon.

Temas relacionados:

Te puede interesar