la colina de los perros 1.jpg La colina de los perros es una serie que se sumó a Netflix en 2025 y arrasa con su trama cargada de suspenso y giros inesperados.

Para Greg Wheeler de The Review Geek, La colina de los perros "es una historia lenta, con énfasis en la lentitud, y aunque se toma su tiempo para llegar a las partes buenas, sus giros finales hacen que merezca la pena perseverar en el viaje".

Netflix: de qué trata la serie La colina de los perros

La trama de la serie La colina de los perros se centra en un escritor de renombre que, atormentado por un trauma y un chantajista misterioso, regresa a su ciudad natal para enfrentarse a un pasado sin resolver: el asesinato de su novia décadas atrás no lo deja vivir y algo tiene que hacer, por lo que comienza a investigar.

netflix-la-colina-de-los-perros.jpg La serie La colina de los perros aborda temas como los conflictos familiares, la corrupción y las decisiones éticas.

La serie de Netflix presenta la historia de Mikoaj Gowacki (Mateusz Kosciukiewicz), un aclamado novelista de éxito que vuelve a Zybork, su pueblo natal, tras años de ausencia. Regresa porque se ve envuelto en un chantaje relacionado con su novela más famosa, basada en un asesinato ocurrido hace dos décadas en el pueblo. Ahora, deberá enfrentar su pasado.

Mikoaj se ve inmerso en una red de secretos y tensiones familiares, mientras intenta descubrir la verdad detrás de los acontecimientos que marcaron su vida. La serie aborda temas como los conflictos familiares, la corrupción y las decisiones éticas.

Netflix: tráiler de la serie La colina de los perros

Embed - LA COLINA DE LOS PERROS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 8 Enero/25 - NETFLIX

Reparto de La colina de los perros, serie de Netflix

Jásmina Polak (Justyna)

Mateusz Kosciukiewicz (Mikoaj Gowacki)

Robert Wieckiewicz (Tomasz Gowacki)

Kamila Urzdowska (Daria)

Andrzej Konopkab (Dobociski)

Wojciech Zieliski (Grzesiek)

Helena Sujecka (Agata)

Dónde ver la serie La colina de los perros, según la zona geográfica