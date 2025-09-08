Es una serie polaca de drama y misterio que tiene los giros finales más inesperados.

Es una serie polaca de drama y misterio que tiene los giros finales más inesperados.

Netflix es la plataforma que marca tendencia, ya que todas las series y película que suma a su catálogo se convierten en las más vistas del mundo de streaming. En ese sentido, siempre es una buena oportunidad recordar aquellos estrenos que causaron estragos en el catálogo, como la miniserie La colina de los perros.

Se trata de una producción polaca que combina el thriller con el drama y el misterio. La colina de los perros es una serie dirigida por Piotr Domalewski que tiene solo 5 capítulos disponibles en Netflix desde principios de 2025 y te va a atrapar desde el primer minuto.

La colina de los perros está basada en la novela de Jakub Ulczyk, publicada en 2017, y tiene escenas llenas de tensión e intriga latentes. "Si te gustan las series que tratan el crimen y el misterio de forma muy oscura, 'Hound’s Hill' es una gran elección. Es brutal y muestra un mundo en el que la vida humana no se valora", sentenció la crítica de cine Karina Adelgaard de Heaven of Horror.

la colina de los perros 1.jpg
La colina de los perros es una serie que se sumó a Netflix en 2025 y arrasa con su trama cargada de suspenso y giros inesperados.

Para Greg Wheeler de The Review Geek, La colina de los perros "es una historia lenta, con énfasis en la lentitud, y aunque se toma su tiempo para llegar a las partes buenas, sus giros finales hacen que merezca la pena perseverar en el viaje".

Netflix: de qué trata la serie La colina de los perros

La trama de la serie La colina de los perros se centra en un escritor de renombre que, atormentado por un trauma y un chantajista misterioso, regresa a su ciudad natal para enfrentarse a un pasado sin resolver: el asesinato de su novia décadas atrás no lo deja vivir y algo tiene que hacer, por lo que comienza a investigar.

netflix-la-colina-de-los-perros.jpg
La serie La colina de los perros aborda temas como los conflictos familiares, la corrupción y las decisiones éticas.

La serie de Netflix presenta la historia de Mikoaj Gowacki (Mateusz Kosciukiewicz), un aclamado novelista de éxito que vuelve a Zybork, su pueblo natal, tras años de ausencia. Regresa porque se ve envuelto en un chantaje relacionado con su novela más famosa, basada en un asesinato ocurrido hace dos décadas en el pueblo. Ahora, deberá enfrentar su pasado.

Mikoaj se ve inmerso en una red de secretos y tensiones familiares, mientras intenta descubrir la verdad detrás de los acontecimientos que marcaron su vida. La serie aborda temas como los conflictos familiares, la corrupción y las decisiones éticas.

Netflix: tráiler de la serie La colina de los perros

Embed - LA COLINA DE LOS PERROS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 8 Enero/25 - NETFLIX

Reparto de La colina de los perros, serie de Netflix

  • Jásmina Polak (Justyna)
  • Mateusz Kosciukiewicz (Mikoaj Gowacki)
  • Robert Wieckiewicz (Tomasz Gowacki)
  • Kamila Urzdowska (Daria)
  • Andrzej Konopkab (Dobociski)
  • Wojciech Zieliski (Grzesiek)
  • Helena Sujecka (Agata)

Dónde ver la serie La colina de los perros, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.

