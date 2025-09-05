Amistad-película El actor Djimon Hounsou casi abandona el rodaje porque no soportaba la filmación de las escenas encadenado con cadenas reales.

Por su parte, el actor Djimon Hounsou tuvo que aprender rápidamente el idioma Mende para su papel, a pesar de tener una formación previa en lenguas africanas diferentes. Pero lo más sacrificado que le tocó hacer fue usar grilletes y cadenas reales durante la filmación, un aspecto difícil que casi lo hizo abandonar la película.

Amistad es una película basada en hechos reales que estrenó el 4 de septiembre de 2025 en Netflix y tiene una duración de 2 horas 34 minutos. La producción de Steven Spielberg fue un éxito enorme en taquilla, recaudando unos 60 millones de dólares en Estados Unidos. Además, es un drama aclamado por la crítica.

Amistad- película Morgan Freeman es uno de los actores más destacados del reparto de la película Amistad.

Netflix: de qué trata la película Amistad

La trama de la película Amistad comienza una noche del verano de 1839, en la que cincuenta y tres esclavos negros que viajaban a bordo del navío “La Amistad” se amotinaron y tomaron el control del barco frente a las costas de Cuba. Fracasado su intento de regresar a África, fueron detenidos por tropas americanas y se encontraron en un país extraño y a merced de un sistema judicial que les era ajeno.

Netflix: tráiler de la película Amistad

Reparto de Amistad, película de Netflix

Morgan Freeman (Theodore Joadson)

Nigel Hawthorne (Martin Van Buren)

Anthony Hopkins (John Quincy Adams)

Djimon Hounsou (Cinque)

Matthew McConaughey (Roger Sherman Baldwin)

David Paymer (John Forsyth)

Pete Postlethwaite (Holabird)

Stellan Skarsgård (Tappan)

Razaaq Adoti (Yamba)

Abu Bakaar Fofanah (Fala)

Anna Paquin (Reina Isabel)

Tomas Milian (Calderon)

Chiwetel Ejiofor (Ensign Covey)

Amistad-película Anthony Hopkins es el actor más destacado de Amistad. Llegó a aprenderse siete páginas del guion en pocas lecturas y grabó la escena en una sola toma.

