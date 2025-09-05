Conocé las opciones más vistas en series y películas en Netflix

Conocé las opciones más vistas en series y películas en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video tienen una interminable lista de propuestas para elegir de su catálogo de series y películas para disfrutar durante el fin de semana, ya sea en familia con los más pequeños, solo o con la compañía deseada. Qué ver el sábado 16 o el domingo 17 de agosto de 2025.

Vale decir que hay novedades para todos los gustos, edades y géneros entre las series y películas recién agregadas, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Las plataformas Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video son consideradas las principales a nivel mundial.

Series y películas: qué ver el fin de semana en las principales plataformas

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Merlina
  • Dos tumbas
  • En el barro
  • Mi vida con los chicos Walter
  • Rehén
  • Los ríos del destino
  • Bon appéttit, majestad
  • El Marginal
  • Katrina: Contra viento y marea
  • El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • El club del crimen de los jueves
  • Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar
  • La mujer rey
  • Las guerreras k-pop
  • Caerás
  • Los desenredos del amor
  • Canta con las guerreras k-pop
  • Un hombre abandonado
  • El hombre del norte
  • Rápido y furioso

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

  • Lilo y Stitch
  • Alien: Earth
  • Thunderbolts *Los nuevos Avengers*
  • El novio de Mamá
  • Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
  • Quebranto
  • Los increíbles 2
  • Los increíbles
  • Un viernes de locos
  • El Amateur: Operación Venganza
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • La Voz Argentina
  • Bahar
  • Viudas negras, p*tas y chorras
  • Peacemaker
  • Twisted Metal
  • Gilmore girls
  • Estado de furia
  • Marcial Maciel: El lobo de Dios
  • Peppa Pig
  • And Just Like That...

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Exterminio
  • La secta
  • Demonio negro
  • El conjuro
  • No te metas con Zohan
  • Tesis sobre un homicidio
  • El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo
  • El conjuro 2
  • Exterminio 2
  • Nosferatu

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

  • Riesgo bajo cero: Venganza
  • Sin escalas
  • El pasajero
  • El mono
  • El mapa que me lleva a ti
  • Golpe mortal
  • El Exorcista: Creyentes
  • Silencio
  • La casa del engaño
  • Adentro

Los 10 mejores series en Argentina:

  • El verano que me enamoré (nuevo episodio)
  • La lista final: Lobo negro
  • Betty La Fea: La historia continúa
  • Avenida Brasil
  • Yo soy Betty, la fea
  • Educando a Nina
  • Cuenta regresiva
  • El Chavo
  • Menem
  • La lista terminal

