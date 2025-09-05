Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Merlina

Dos tumbas

En el barro

Mi vida con los chicos Walter

Rehén

Los ríos del destino

Bon appéttit, majestad

El Marginal

Katrina: Contra viento y marea

El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

El club del crimen de los jueves

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

La mujer rey

Las guerreras k-pop

Caerás

Los desenredos del amor

Canta con las guerreras k-pop

Un hombre abandonado

El hombre del norte

Rápido y furioso

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

Lilo y Stitch

Alien: Earth

Thunderbolts *Los nuevos Avengers*

El novio de Mamá

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial

Quebranto

Los increíbles 2

Los increíbles

Un viernes de locos

El Amateur: Operación Venganza

Series-y-peliculas-que-ver-Netflix-Disney-HBO-Prime-VIdeo-1 Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

La Voz Argentina

Bahar

Viudas negras, p*tas y chorras

Peacemaker

Twisted Metal

Gilmore girls

Estado de furia

Marcial Maciel: El lobo de Dios

Peppa Pig

And Just Like That...

Exterminio

La secta

Demonio negro

El conjuro

No te metas con Zohan

Tesis sobre un homicidio

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo

El conjuro 2

Exterminio 2

Nosferatu

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

Riesgo bajo cero: Venganza

Sin escalas

El pasajero

El mono

El mapa que me lleva a ti

Golpe mortal

El Exorcista: Creyentes

Silencio

La casa del engaño

Adentro

Los 10 mejores series en Argentina: