Netflix y la serie de 8 capítulos de la que todo el mundo habla

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con historias de todo tipo, estando repleto de joyas ocultas. Una serie no tiene competencia alguna, con una de las historias más recomendadas del género, y es que con tan solo 8 capítulos, hace años es de las favoritas del mundo entero: Archivo 81.

Estados Unidos ha sido el país encargado de producir las mejores series y películas de la historia del catálogo de Netflix, y es que además de tener historias top, cuentan con los mejores actores y presupuestos. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que a pesar de los nuevos títulos, no hay nada que la supere dentro del género de terror.

archivo 81 1
Esta serie es considerada, dentro de Netflix, como una de las mejores ofertas de terror.

La paranoia, conspiración y horror cósmico se encuentra presente en esta serie, y es que su historia causó tal furor, que inclusive en la actualidad, a años de su estreno, sigue siendo de las opciones más reproducidas del género en Netflix. Si bien se especuló que parte de los demonios, que se ven en la oferta del catálogo de series y películas, fuese un mito real, su creadora aseguró que no es así.

Los números en cuanto a reproducciones, y las excelentes reseñas que han dejado suscriptores y la crítica especializada, generó expectativas sobre una posibilidad de una segunda temporada de la serie. Lamentablemente, esta oferta líder de la sección de terror del catálogo de series y películas de Netflix, no tendrá segunda parte, por lo que su historia quedará en solo los 8 capítulos que la forman.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2022, y desde entonces es, sin cuestionamiento alguno, una de las mejores ofertas del género en la plataforma.

Embed - Archivo 81 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Archivo 81

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es de las mejores del género, Archivo 81 centra su historia en: "Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba".

La serie es top en Netflix, y es que siquiera la renovación de series y películas del género, logró que le compitieran.

archivo 81 2
Hace más de tres años que esta serie aparece como una de las más recomendadas de Netflix.

Reparto de Archivo 81, serie de Netflix

  • Mamoudou Athie como Daniel "Dan" Turner
  • Dina Shihabi como Melody Pendras
  • Evan Jonigkeit como Samuel Spare / Alexander Davenport
  • Julia Chan como Anabelle Cho
  • Ariana Neal como Jessica "Jess" Lewis
  • Mate McGorry como Mark Higgins
  • Martin Donovan como Virgil Davenport
  • Charlie Hudson III como Steve Turner
  • Kate Eastman como Tamara Stefano
  • Eden Marryshow como John Smith

Dónde ver la serie Archivo 81, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Archivo 81 se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Archive 81 se puede ver en Netflix.
  • España: Archivo 81 se puede ver en Netflix.

