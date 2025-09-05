Netflix y la serie de 8 capítulos de la que todo el mundo habla

Los números en cuanto a reproducciones, y las excelentes reseñas que han dejado suscriptores y la crítica especializada, generó expectativas sobre una posibilidad de una segunda temporada de la serie. Lamentablemente, esta oferta líder de la sección de terror del catálogo de series y películas de Netflix, no tendrá segunda parte, por lo que su historia quedará en solo los 8 capítulos que la forman.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2022, y desde entonces es, sin cuestionamiento alguno, una de las mejores ofertas del género en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Archivo 81

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es de las mejores del género, Archivo 81 centra su historia en: "Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba".

La serie es top en Netflix, y es que siquiera la renovación de series y películas del género, logró que le compitieran.

archivo 81 2 Hace más de tres años que esta serie aparece como una de las más recomendadas de Netflix.

Reparto de Archivo 81, serie de Netflix

Mamoudou Athie como Daniel "Dan" Turner

Dina Shihabi como Melody Pendras

Evan Jonigkeit como Samuel Spare / Alexander Davenport

Julia Chan como Anabelle Cho

Ariana Neal como Jessica "Jess" Lewis

Mate McGorry como Mark Higgins

Martin Donovan como Virgil Davenport

Charlie Hudson III como Steve Turner

Kate Eastman como Tamara Stefano

Eden Marryshow como John Smith

