Netflix y la serie de 8 capítulos de la que todo el mundo habla

Los números en cuanto a reproducciones, y las excelentes reseñas que han dejado suscriptores y la crítica especializada, generó expectativas sobre una posibilidad de una segunda temporada de la serie. Lamentablemente, esta oferta líder de la sección de terror del catálogo de series y películas de Netflix, no tendrá segunda parte, por lo que su historia quedará en solo los 8 capítulos que la forman.
Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2022, y desde entonces es, sin cuestionamiento alguno, una de las mejores ofertas del género en la plataforma.
Embed - Archivo 81 | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Archivo 81
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es de las mejores del género, Archivo 81 centra su historia en: "Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba".
La serie es top en Netflix, y es que siquiera la renovación de series y películas del género, logró que le compitieran.
Hace más de tres años que esta serie aparece como una de las más recomendadas de Netflix.
Reparto de Archivo 81, serie de Netflix
- Mamoudou Athie como Daniel "Dan" Turner
- Dina Shihabi como Melody Pendras
- Evan Jonigkeit como Samuel Spare / Alexander Davenport
- Julia Chan como Anabelle Cho
- Ariana Neal como Jessica "Jess" Lewis
- Mate McGorry como Mark Higgins
- Martin Donovan como Virgil Davenport
- Charlie Hudson III como Steve Turner
- Kate Eastman como Tamara Stefano
- Eden Marryshow como John Smith
Dónde ver la serie Archivo 81, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Archivo 81 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Archive 81 se puede ver en Netflix.
- España: Archivo 81 se puede ver en Netflix.