Netflix: los datos curiosos de la película Babel

En esta película de Netflix, que lo tiene a Brad Pitt como protagonista, las curiosidades están a la orden del día y asombran en muchos casos:

La actriz Adriana Barraza la pasó muy mal durante el rodaje de algunas escenas en el desierto de México. Sufrió una insolación que comprometió mucho su salud.

La película contó con inmigrantes ilegales cuando se rodó en México. Y estos no eran extras cualquieras, eran ¡inmigrantes ilegales reales!

La producción de la película tuvo serios problemas cuando filmó algunas escenas en Tokio, ya que cortó sin permiso una calle para rodar y el tráfico fue un caos.

Varios actores que figuran en algunas escenas, no son actores profesionales.

Brad Pitt aprovechaba viajar en moto por las montañas durante el rodaje en Marruecos. Lo hacía para despejar la mente y quedar como nuevo para seguir actuando al día siguiente.

Netflix: de qué trata la película Babel

La trama de la película se centra en un accidente que conecta a cuatro grupos diferentes en tres continentes distintos. El relato se inicia en Marruecos, en donde dos personas desatan algo inesperado cuando prueban una escopeta en el desierto. Ese disparo termina lastimando a una turista americana. Y automáticamente, la vida de otros humanos se conecta con varios hechos en diferentes puntos del planeta.

Reparto de Babel, película de Netflix

Brad Pitt (Richard Jones)

Cate Blanchett (Susan Jones)

Mohamed Akhzam (Anwar)

Peter Wight] (Tom)

Harriet Walter (Lilly)

Adriana Barraza (Amelia Hernández)

Tráiler de Babel, película de Netflix

Dónde ver la película Babel, según la zona geográfica