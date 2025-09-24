Inicio Series y películas Netflix
Netflix: recién estrena la película que todos estaban esperando y la atracción es total

Esta producción de Netflix acaba de sumarse a la plataforma y ya se entreveró en el top de las más vistas en Argentina, entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Después de tanto esperar, por fin llegó a la plataforma de Netflix una película dramática que es imperdible y es el comentario de los usuarios. Se trata de Aventura en Alaska, una entrega estadounidense de 2007 que es furor en todas partes y vale la pena ver.

Protagonizada por Emile Hirsch, está película de Netflix es especial para adentrarse en una historia de aventura biográfica, en una adaptación del libro Hacia rutas salvajes de 1996, escrito por Jon Krakauer.

Este relato muy bien calificado por la prensa del cine mundial, está basado en una historia real, a partir de lo vivido por Christopher McCandless, un hombre que, renunciando a todo, se adentró en la naturaleza salvaje de Alaska en la década de 1990, dejando de lado todos sus bienes materiales y afectivos.

Aventuras en Alaska, que se luce entre todas las series y películas, se estrenó en la plataforma de Netflix el 22 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas y 28 minutos.

El actor Emile Hirsch protagoniza esta película de aventura biográfica, uno de los mejores estrenos que llegaron este 2025.

Netflix: de qué trata la película Aventura en Alaska

Este estreno tiene una trama que se centra en la historia de Christopher McCandless (Emile Hirsch), un joven idealista que se cambia el nombre por Alexander Supertramp, deja de lado todas sus posesiones materiales (incluida una herencia), su día a día en el mundo civilizado y se embarca en una aventura rumbo a la salvaje Alaska, para vivir rodeado de la naturaleza y lo que ella le brinda.

Los usuarios de Netflix recibieron con los brazos abiertos esta increíble película de 2007.

Reparto de Aventura en Alaska, serie de Netflix

  • Emile Hirsch (Christopher McCandless/Alexander Supertramp)
  • Marcia Gay Harden (Billie McCandless)
  • William Hurt (Walt McCandless)
  • Jena Malone (Carine McCandless)
  • Catherine Keener (Jan Burres)
  • Brian H. Dierker (Brian H. (Rainey)
  • Hal Holbrook (Ron Franz)

Tráiler de Aventura en Alaska, serie de Netflix

Dónde ver la película Aventura en Alaska, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Aventura en Alaska se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Aventura en Alaska se puede ver en Netflix.
  • España: la película Aventura en Alaska se puede ver en Netflix.

