Netflix: recién estrena la película que todos estaban esperando y la atracción es total

Protagonizada por Emile Hirsch, está película de Netflix es especial para adentrarse en una historia de aventura biográfica, en una adaptación del libro Hacia rutas salvajes de 1996, escrito por Jon Krakauer.

Este relato muy bien calificado por la prensa del cine mundial, está basado en una historia real, a partir de lo vivido por Christopher McCandless, un hombre que, renunciando a todo, se adentró en la naturaleza salvaje de Alaska en la década de 1990, dejando de lado todos sus bienes materiales y afectivos.