Después de tanto esperar, por fin llegó a la plataforma de Netflix una película dramática que es imperdible y es el comentario de los usuarios. Se trata de Aventura en Alaska, una entrega estadounidense de 2007 que es furor en todas partes y vale la pena ver.
Netflix: recién estrena la película que todos estaban esperando y la atracción es total
Esta producción de Netflix acaba de sumarse a la plataforma y ya se entreveró en el top de las más vistas en Argentina, entre todas las series y películas