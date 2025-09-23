Luego del éxito de la primera temporada, estrenada en marzo de 2017 con 13 capítulos, llegaron tres temporadas más: la segunda, estrenada en mayo de 2018 (13 capítulos); la tercera, publicada en agosto de 2019 (13 episodios); y la cuarta, estrenada en junio de 2020 (10 capítulos).
netflix-13-reasons-why
La actriz Katherine Langford (derecha) interpreta a Hannah Baker en la serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie 13 Reasons Why
Este relato escalofriante relata la historia de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que sentía algo especial y mantuvo un pequeño romance con Hannah Baker (Katherine Langford), una compañera de clase. Un día, al llegar a su casa desde la escuela, Clay encuentra una caja con unas grabaciones hechas por Hannah, en las que explicaba los 13 motivos por lo que se había suicidado.
netflix-13-reasons-why-serie
El actor Dylan Minnette interpreta a Clay Jensen en la serie dramática de Netflix.
Reparto de 13 Reasons Why, serie de Netflix
- Dylan Minnette (Clay Jensen)
- Katherine Langford (Hannah Baker)
- Christian Navarro (Tony Padilla)
- Alisha Boe (Jessica Davis)
- Brandon Flynn (Justin Foley)
- Justin Prentice (Bryce Walker)
- Miles Heizer (Alex Standall)
Tráiler de 13 Reasons Why, serie de Netflix
Embed - POR TRECE RAZONES (Trailer español)
Dónde ver la serie 13 Reasons Why, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
- España: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.