Este drama adolescente relata los problemas diarios de la juventud moderna que asiste al ficticio colegio Liberty High School. Y uno de ellos, al que está dirigido la trama, cautiva a los usuarios con las confesiones de una chica que se quitó la vida y las grabaciones que le dejó a un compañero de clase.

La serie de Netflix, que está protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford (nominada los Globos de Oro como mejor actriz dramática), está escrita por Brian Yorkey y está basada en la novela del mismo nombre de 2007 del autor Jay Asher.