La actriz Kathertine Langford arrasa con su personaje principal en la serie de Netflix.

Entre todas las series y películas que conforman el catálogo de Netflix, hay una opción que es cautivadora y es altamente recomendable. Se trata de 13 Reasons Why, una serie estadounidense de 2017 que te mantendrá pegado al borde del sillón sin poder moverte.

Este drama adolescente relata los problemas diarios de la juventud moderna que asiste al ficticio colegio Liberty High School. Y uno de ellos, al que está dirigido la trama, cautiva a los usuarios con las confesiones de una chica que se quitó la vida y las grabaciones que le dejó a un compañero de clase.

La serie de Netflix, que está protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford (nominada los Globos de Oro como mejor actriz dramática), está escrita por Brian Yorkey y está basada en la novela del mismo nombre de 2007 del autor Jay Asher.

Luego del éxito de la primera temporada, estrenada en marzo de 2017 con 13 capítulos, llegaron tres temporadas más: la segunda, estrenada en mayo de 2018 (13 capítulos); la tercera, publicada en agosto de 2019 (13 episodios); y la cuarta, estrenada en junio de 2020 (10 capítulos).

La actriz Katherine Langford (derecha) interpreta a Hannah Baker en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie 13 Reasons Why

Este relato escalofriante relata la historia de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que sentía algo especial y mantuvo un pequeño romance con Hannah Baker (Katherine Langford), una compañera de clase. Un día, al llegar a su casa desde la escuela, Clay encuentra una caja con unas grabaciones hechas por Hannah, en las que explicaba los 13 motivos por lo que se había suicidado.

El actor Dylan Minnette interpreta a Clay Jensen en la serie dramática de Netflix.

Reparto de 13 Reasons Why, serie de Netflix

  • Dylan Minnette (Clay Jensen)
  • Katherine Langford (Hannah Baker)
  • Christian Navarro (Tony Padilla)
  • Alisha Boe (Jessica Davis)
  • Brandon Flynn (Justin Foley)
  • Justin Prentice (Bryce Walker)
  • Miles Heizer (Alex Standall)

Tráiler de 13 Reasons Why, serie de Netflix

Dónde ver la serie 13 Reasons Why, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.
  • España: la serie 13 Reasons Why se puede ver en Netflix.

