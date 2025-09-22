La angustia de los docentes por el alumno que fue armado a una escuela de Guaymallén

Embed

"Se activó el protocolo, pues se habían enterado de que un chico de primer año había ingresado con un arma a la escuela. Él no sacó el arma en la escuela, por lo que tengo entendido. Pero se enteraron por otras compañeras que había venido con un arma", contó una de las profesoras que estaba dando clases en ese colegio.

En el acto alguien llamó al 911 y acudió la Policía al colegio. Allí ante los uniformados un par de alumnos habría contado que cuando ese chico bajó del colectivo que lo llevaba al colegio sacó el arma de aire comprimido y le apuntó en el cuello a otro compañero al que amenazó.

Esto fue visto por la misma chica que iba en el micro con él, a quien también amenazó para que no hablara. Le dijo que si contaba algo iba a matar a las psicopedagogas de la escuela.

Con esas versiones se desmoronó lo que había contado el alumno que llegó armado, quien dijo que alguien le había prestado la mochila y no sabía que estaba el arma allí. Más tarde, ante las insistentes preguntas reveló que el arma se la había dado otro chico de su edad y que la había llevado para hacerse ver.

Los docentes no se sienten capacitados para actuar en casos de violencia

"La sensación es de angustia por la situación de violencia. Hace muy poco lo vivimos en La Paz y ahora lo estamos viviendo acá y es angustiante porque vemos el grado de vulnerabilidad que tiene ese niño. Y por otro lado, lo vulnerables que son los alumnos, se sinceró una de las docentes de ese colegio de Estrada y Cangallo en Guaymallén.

chico armado escuela tecnicos mendocinos guaymallen El alumno que fue armado a la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén generó angustia en los docentes. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Otro alumno que era retirado por su padre relató a Radio Nihuil que el joven de 15 años que llevó el arma "capaz se la quería mostrar a los amigos", y agregó que "tiene problemas con un chico de otro curso, pero no de este curso".

Ante la consulta de si están capacitados para enfrentar una situación como esta, la misma docente aceptó: " Nosotros como docentes salimos preparados para dar clases y de repente nos encontramos con muchísimas situaciones diversas y no, la verdad es que no, no estamos preparados. No me ha pasado aún, pero si llegara a pasar creo que obviamente se avisa a preceptoría y a los directivos y demás, pero depende de cómo se dé la situación".

Según le contaron al periodista Matías Pascualetti que acudió a esa escuela cuando se conoció el caso del chico que había ido armado, en ese establecimiento hubo un caso anterior en el que otro alumno había mandado una foto de un arma.

Ese chico, del cual no trascendió ni edad ni curso al que acudía se peleó con otro estudiantes y una de las preceptoras, al intentar separarlos, terminó siendo golpeada.