Su canto anuncia la primavera y cuida tu jardín de cualquier mal: cuál es el ave

Por qué la golondrina anuncia la llegada de la primavera

pajaro golondrina Un ave pequeña que se caracteriza por su plumaje de color azul brillante metálico y su alegre canto que indica que se acerca el buen tiempo. Se trata de la golondrina.

Las golondrinas son aves migratorias que recorren miles de kilómetros desde regiones más cálidas para instalarse en lugares templados durante la primavera y el verano. Su retorno coincide con el aumento de las temperaturas y el florecimiento de la vegetación. Por eso, históricamente, se las ha asociado como el símbolo natural de la renovación, la fertilidad y los nuevos comienzos que trae la primavera.

La Hirundo rustica, más conocida como Golondrina Común, es una especie perteneciente a la familia Hirundinidae. Es una de las aves más estudiadas, ya que han sido clave para conocer los procesos migratorios, de la selección sexual y reproducción de las aves. Su llegada trae consigo el trisar o, lo que es lo mismo, el canto de la golondrina común, asociado de manera inequívoca con el inicio de la primavera.

Este canto consiste en un parloteo musical muy acelerado que ha llenado el aire del verano y de la primavera durante siglos. Así, era habitual escucharlas cuando iban armando sus nidos. Pero también cuando buscaban posaderos horizontales para enseñar a los pollos a volar, antes de que éstos emprendieran su propio rumbo.

Cómo ayuda esta ave a cuidar el jardín

Más allá de su belleza en vuelo, las golondrinas son aliadas naturales de quienes cuidan su jardín y disfrutan de la jardinería:

pajaro golondrina (1) La presencia de este pájaro es un indicador claro del inicio de la primavera y regresa año tras año al mismo lugar. Muchas comunidades rurales en Argentina consideran a la golondrina como un símbolo de esperanza y renovación.

Ayudan al control de plagas : se alimentan de mosquitos, moscas, polillas y otros insectos que suelen atacar las plantas.

: se alimentan de mosquitos, moscas, polillas y otros insectos que suelen atacar las plantas. Ayudan a un equilibrio ecológico : mantienen estable la población de insectos sin necesidad de utilizar pesticidas químicos.

: mantienen estable la población de insectos sin necesidad de utilizar pesticidas químicos. Aportan un ambiente saludable: al reducir la presencia de plagas, contribuyen al bienestar de las plantas, flores y hasta de las personas que disfrutan del jardín.

Características de las golondrinas

Entre sus principales rasgos se destacan: