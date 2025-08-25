Un tesoro alado: el hallazgo científico que emociona a biólogos y conservacionistas.

En América del Sur, cada ave y cada pájaro forman parte de un ecosistema diverso y sorprendente. Entre todas las especies, algunas destacan no solo por su tamaño y fuerza, sino también por su rareza y valor para la conservación.

Una de las más emblemáticas es el águila harpía, considerada una de las aves rapaces más poderosas del mundo. Durante más de dos décadas, este majestuoso pájaro no dejaba rastros, hasta que en 2024 un avistamiento en la selva marcó un hito para la ciencia y la protección de la fauna de América del Sur.

Aguila
Regreso majestuoso: el águila harpía reaparece tras más de 20 años sin ser vista.

Tras 20 años el ave más imponente de América del Sur regresa a la región

En la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, investigadores lograron documentar a un ejemplar juvenil de águila harpía, un pájaro que llevaba más de 20 años sin ser visto en la región.

Este hallazgo confirma que la selva misionera aún conserva una riqueza única de especies en peligro de extinción, reafirmando a Argentina como un refugio fundamental para la biodiversidad de América del Sur. El registro de esta ave no solo significa esperanza para su conservación, sino también la posibilidad de devolver protagonismo a un depredador tope que mantiene el equilibrio en la naturaleza.

Aguila (2)
Señal de conservación: un avistamiento que destaca la importancia de proteger la fauna sudamericana.

Como es esta ave de América del Sur

El avistamiento del águila harpía en Argentina es clave para la conservación de esta ave en peligro de extinción. Como depredador tope, este pájaro regula las poblaciones de otras especies y mantiene el equilibrio de la selva. Además, su presencia es un indicador del buen estado ambiental de la región.

  • El águila harpía es una de las aves rapaces más grandes de América del Sur.
  • Este pájaro puede pesar hasta 9 kilos y medir más de un metro de altura.
  • Su dieta está compuesta por mamíferos como monos y perezosos.
  • Vive en selvas densas de países como Brasil, Perú, Ecuador y Argentina.
  • Su reproducción es lenta: solo un pichón cada dos o tres años.
  • Se encuentra en estado crítico de conservación en América del Sur.

En América del Sur, proteger al águila harpía significa resguardar no solo a un símbolo de fuerza y majestuosidad, sino también a todo un ecosistema que depende de ella. Por eso, su redescubrimiento en la selva misionera representa un triunfo para la ciencia, la conservación y el futuro de la biodiversidad en Argentina y el mundo.

