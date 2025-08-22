El país de América del Sur con la montaña submarina más alta del planeta Tierra

Las montañas submarinas son formaciones geológicas fundamentales para el equilibrio del planeta Tierra, ya que albergan ecosistemas únicos y regulan corrientes oceánicas, además de sostener la vida marina. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra.

Entre tantas formaciones submarinas en América del Sur destaca esta impresionante montaña, ubicada frente a la costa de Chile, parte de la Dorsal de Nazca. La montaña se eleva más de 3.100 metros desde su base hasta la cumbre y cubre un área aproximada de 70 km². Su tamaño y riqueza ecológica la convierten en un punto clave para la investigación científica y la conservación marina del planeta Tierra.