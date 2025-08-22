La gigante sumergida de América del Sur: descubre la montaña submarina más alta del mundo

En la región de América del Sur se encuentra una de las montañas submarinas más altas del mundo, cuya exploración ha captado la atención de científicos interesados en la biodiversidad y geografía de este sector del planeta Tierra.

Las montañas submarinas son formaciones geológicas fundamentales para el equilibrio del planeta Tierra, ya que albergan ecosistemas únicos y regulan corrientes oceánicas, además de sostener la vida marina. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra.

Ecosistemas ocultos: la montaña submarina que alberga biodiversidad única en América del Sur.

El país de América del Sur con la montaña submarina más alta del planeta Tierra

Entre tantas formaciones submarinas en América del Sur destaca esta impresionante montaña, ubicada frente a la costa de Chile, parte de la Dorsal de Nazca. La montaña se eleva más de 3.100 metros desde su base hasta la cumbre y cubre un área aproximada de 70 km². Su tamaño y riqueza ecológica la convierten en un punto clave para la investigación científica y la conservación marina del planeta Tierra.

Gracias a su tamaño y a la riqueza de los ecosistemas que alberga, esta montaña submarina se ha vuelto un punto clave para la investigación científica, demostrando la importancia de explorar los océanos del planeta Tierra.

Exploración científica: el hallazgo que coloca a América del Sur en el mapa de las montañas submarinas más impresionantes del mundo.

América del Sur: como es esta montaña

Esta montaña submarina se caracteriza por:

  • Elevarse más de 3.100 metros, siendo una de las montañas submarinas más altas del planeta Tierra.
  • Albergar ecosistemas de aguas profundas con jardines de corales, esponjas y especies raras, como el calamar Promachoteuthis y el pulpo Casper.
  • Tener la cumbre a 994 metros bajo el nivel del mar y la base a más de 4.100 metros, creando un entorno único para la vida en el planeta Tierra.
  • Servir como hábitat de numerosos organismos, desde peces de roca hasta estrellas de mar y cangrejos reales, destacando la importancia de esta montaña para la biodiversidad de América del Sur y del planeta Tierra.

El descubrimiento de esta montaña submarina reafirma la relevancia de explorar los océanos de América del Sur y proteger sus ecosistemas, recordando que gran parte del planeta Tierra aún guarda secretos por descubrir.

