Además, el café posee un profundo valor cultural: es símbolo de tradición y de historia en muchas comunidades, especialmente en América del Sur, donde su cultivo ha sido una actividad ancestral que conecta a las personas con la tierra y sus raíces. Te contamos que país es el mayor exportador del mundo y por qué Estados Unidos factura más con este producto que los países sudamericanos.

café molido La producción de café genera empleo, impulsa la economía rural y conecta a millones de familias con el comercio internacional.

El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo

Brasil se consolida como el mayor productor de café del mundo. En 2024, el país América del Sur produjo cerca de 66,5 millones de sacos de 60 kilogramos, duplicando la cantidad reportada por Vietnam, el segundo mayor productor. Gracias a esto, Brasil envió café a otros países por un valor aproximado de 11.400 millones de dólares estadounidenses, reafirmando su liderazgo global.