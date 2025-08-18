En Sudamérica

En Sudamérica, el café no es solo un producto: es identidad, historia y orgullo nacional 

El café es un producto emblemático no solo para América del Sur, sino para el mundo entero. Esta bebida destaca por su aroma, sabor y diversidad de presentaciones, y se ha convertido en un elemento central de la cultura, la economía y la identidad de varios países latinoamericanos.

Además, el café posee un profundo valor cultural: es símbolo de tradición y de historia en muchas comunidades, especialmente en América del Sur, donde su cultivo ha sido una actividad ancestral que conecta a las personas con la tierra y sus raíces. Te contamos que país es el mayor exportador del mundo y por qué Estados Unidos factura más con este producto que los países sudamericanos.

café molido
La producción de café genera empleo, impulsa la economía rural y conecta a millones de familias con el comercio internacional.

El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo

Brasil se consolida como el mayor productor de café del mundo. En 2024, el país América del Sur produjo cerca de 66,5 millones de sacos de 60 kilogramos, duplicando la cantidad reportada por Vietnam, el segundo mayor productor. Gracias a esto, Brasil envió café a otros países por un valor aproximado de 11.400 millones de dólares estadounidenses, reafirmando su liderazgo global.

Muy cerca le sigue Colombia, otro referente cafetero de la región, que continúa destacándose por la calidad de su grano y su contribución al mercado internacional. Juntos, estos países forman un eje exportador que mantiene a América del Sur como protagonista en la producción de café.

cafe-aranceles-efe-2
Brasil lidera la producción mundial con más de 2,3 millones de toneladas de café exportadas cada año.

Los mayores exportadores de café del mundo

Aunque Brasil produce y exporta más café que ningún otro país, Estados Unidos gana más dinero con este producto. En 2024, vendió café por más de 11.600 millones de dólares, mientras que Brasil facturó 7.543 millones. Esto pasa porque en Estados Unidos se consume mucho café, así que el país importa grandes cantidades para cubrir la demanda interna, convirtiéndose en el mayor comprador de café del mundo.

Según cifras del Statista los mayores exportadores de café del mundo son

  • Brasil – 2.354.400 toneladas de café
  • Vietnam – 1.716.018 toneladas de café
  • Suiza – 1.200.000 toneladas de café
  • Colombia – 653.866 toneladas de café
  • Alemania – 479.700 toneladas de café
  • Indonesia – 372.022 toneladas de café
  • Italia – 259.000 toneladas de café

