El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo

Muy cerca le sigue Colombia, otro referente cafetero de la región, que continúa destacándose por la calidad de su grano y su contribución al mercado internacional. Juntos, estos países forman un eje exportador que mantiene a América del Sur como protagonista en la producción de café.
Brasil lidera la producción mundial con más de 2,3 millones de toneladas de café exportadas cada año.
Los mayores exportadores de café del mundo
Aunque Brasil produce y exporta más café que ningún otro país, Estados Unidos gana más dinero con este producto. En 2024, vendió café por más de 11.600 millones de dólares, mientras que Brasil facturó 7.543 millones. Esto pasa porque en Estados Unidos se consume mucho café, así que el país importa grandes cantidades para cubrir la demanda interna, convirtiéndose en el mayor comprador de café del mundo.
Según cifras del Statista los mayores exportadores de café del mundo son
- Brasil – 2.354.400 toneladas de café
- Vietnam – 1.716.018 toneladas de café
- Suiza – 1.200.000 toneladas de café
- Colombia – 653.866 toneladas de café
- Alemania – 479.700 toneladas de café
- Indonesia – 372.022 toneladas de café
- Italia – 259.000 toneladas de café