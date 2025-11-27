¿Por qué el agua hirviendo tiene burbujas, excepto en el microondas?

Además, el contacto con las paredes de la olla, las impurezas en el agua o incluso rasguños en el metal actúan como “puntos de nucleación”, es decir, lugares donde las burbujas pueden formarse con facilidad. Pues la temperatura a la que el agua realmente hierve es un equilibrio entre la energía potencial química ahorrada al convertirse en gas y la energía gastada para formar una burbuja.

El microondas; sin embargo, funciona distinto. En lugar de calentar desde abajo, excita directamente las moléculas de agua en todo su volumen, lo que permite que se caliente de manera más homogénea. Esto provoca que el agua pueda alcanzar temperaturas superiores al punto de ebullición sin generar burbujas visibles.

calentar agua en microondas En un microondas, las condiciones de calentamiento suprimen la formación de burbujas.

Sin esos puntos de nucleación, como el metal rugoso de una olla, la formación de vapor es más difícil. Todo parece normal hasta que algo rompe la estabilidad: una cucharita, una bolsita de té o incluso una vibración puede liberar energía de golpe y hacer que el agua burbujee de manera explosiva. Por eso este fenómeno es considerado potencialmente peligroso.

Este proceso tiene nombre: sobrecalentamiento. Ocurre cuando el agua supera los 100 °C sin hervir, acumulando energía sin poder liberarla en forma de vapor. El agua hierve con burbujas en la hornalla porque se calienta desde abajo, creando vapor que sube y rompe la superficie. En el microondas, en cambio, el calor uniforme puede impedir que el agua forme burbujas, dando lugar al fenómeno del sobrecalentamiento.