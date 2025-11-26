Ni pesas, ni bandas elásticas: el ejercicio ideal para que adultos mayores ganen fuerza y eviten caídas

Se practica en el agua, donde los principios físicos del líquido como la flotabilidad y la resistencia ayudan a mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y a fortalecer el cuerpo. Por todos estos beneficios, se presenta como una actividad ideal para los adultos mayores.

ejercicio, adultos mayores El Ai Chi es una disciplina con grandes beneficios, y su práctica no es muy común.

El Ai Chi puede utilizarse como método de relajación o en programas de rehabilitación para tratar dolencias físicas y mejorar la calidad de vida. Los beneficios de este ejercicio son los que se enumeran a continuación:

Mejora el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación.

Aumenta la agilidad y la movilidad del cuerpo.

Reduce el dolor, la debilidad muscular y la rigidez en las articulaciones.

Disminuye el estrés, la ansiedad y la fatiga.

Ayuda a mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional.

El Ai Chi fue creado en 1993 por Jun Konno, fundador del Aqua Dynamics Institute en Yokohama, Japón. El nombre proviene de la palabra japonesa "aisuru" (amor) y "Chi" (energía o aliento), lo que se traduce como "Energía del Amor". ¿Estás listo para prácticarlo?

A qué edad comienza a perder fuerza el cuerpo humano

Como se mencionó al principio de la nota, muchos son los adultos mayores que buscan el ejercicio para contrarrestar la pérdida de la fuerza muscular, que comienza a sentirse a partir de cierta edad.

El cuerpo humano comienza a perder fuerza y masa muscular de manera gradual alrededor de los 30 años, perdiendo entre un 3% y 8% por década. Este proceso natural puede acelerarse con la edad, especialmente a partir de los 65 años, y se intensifica con factores como la inactividad