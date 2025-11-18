Ni yoga, ni natación: la actividad física que reduce el dolor de cadera en adultos mayores

El movimiento repetitivo ayuda a distribuir el líquido sinovial, que es esencial para lubricar y nutrir el cartílago de la cadera, reduciendo la rigidez y el dolor.

Esta actividad física mejora la flexibilidad y el rango de movimiento de la cadera y la rodilla, lo que puede ser beneficioso para personas con artrosis.

Como si todo lo mencionado fuese poco, la bicicleta estática fortalece los músculos de las piernas, glúteos y el core, los cuales proporcionan soporte adicional a la cadera y ayudan a proteger las articulaciones.

Pese a los beneficios de esta actividad física, recuerda que es importante consultar a un médico o fisioterapeuta antes de comenzar, especialmente si el dolor es intenso, para asegurarse de que sea el ejercicio adecuado y puedas hacerlo de forma segura.

adultos mayores, bicicleta La bicicleta fija puede ser altamente beneficiosa para los adultos mayores.

Si tienes la autorización de empezar, lo recomendable es que empieces con sesiones cortas y de baja intensidad (10-20 minutos) y aumente gradualmente la duración y la resistencia. Asegúrate de mantener una posición correcta para evitar tensiones innecesarias.

Otros ejercicios para el dolor de cadera