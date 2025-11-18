Viento extremo: cómo protegerte ante la alerta meteorológica

Alerta naranja en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

mapa_alertas - 2025-11-18T080230.750

Pero la provincia de Santa Cruz se encuentra en alerta naranja. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 110 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.