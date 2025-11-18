Alerta amarilla en Islas Malvinas: lluvias intensas y fuertes tormentas en camino

Alerta en las Islas Malvinas

Las Islas Malvinas serán afectadas por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, según el pronóstico oficial. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, aunque estos registros podrán ser superados de forma puntual en determinadas zonas del archipiélago.

mapa_alertas - 2025-11-17T100504.006 Fuertes lluvias llegan a las islas este martes.

Este tipo de precipitaciones sostenidas, características del clima marítimo de las islas, puede generar complicaciones en la circulación y en las actividades cotidianas, especialmente cuando se combina con los vientos que naturalmente azotan esta región del Atlántico Sur.