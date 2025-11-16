Mendoza bajo alerta por vientos del sur: ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h

Alerta en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a una gran cantidad de provincias, entre ellas Mendoza. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2025-11-16T085403.061 Estas son las zonas en alerta por los fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.