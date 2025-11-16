Mendoza bajo alerta por vientos del sur: ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h

Luego de varios días en alerta por la llegada de fuertes tormentas con viento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos este domingo 16 de noviembre. A continuación te contaremos las zonas que se verán afectadas con la llegada de estos fenómenos al país.
Alerta en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a una gran cantidad de provincias, entre ellas Mendoza. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.