Vientos de hasta 90 km/h: estas son las provincias en alerta

Estas son las provincias en alerta por vientos extremadamente fuertes este viernes 14 de noviembre. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta por fuertes vientos.

Luego de varias semanas en alerta por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en estas provincias y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Estas son las provincias en alerta por la llegada de fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

