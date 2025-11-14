Vientos de hasta 90 km/h: estas son las provincias en alerta

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Estas son las provincias en alerta por la llegada de fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.