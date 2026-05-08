Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con diversas propuestas para disfrutar junto a los vecinos

La propuesta incluirá un homenaje a Tito Francia, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. Asimismo se pondrá en valor el legado del Nuevo Cancionero con la compañía de las voces femeninas de Maite Budini, Evelyn Vela y Alejandra Marengo, en una noche que invitará a recorrer composiciones populares que identifican a los guaymallinos.

Pero además, Guaymallén festeja su cumpleaños desde este fin de semana con propuestas artísticas imperdibles. Letras, visuales, teatro y más copan la agenda especial que el municipio diseñó para compartir con vecinos y turistas.

Muestra visual por el 168º aniversario de Guaymallén

En el marco de las celebraciones por su 168º aniversario, la Municipalidad de Guaymallén invita a participar de la inauguración de una muestra colectiva que reúne a destacados artistas visuales con importante trayectoria.

Expondrán: Acelí Quesada, Toti Reynaud, Alba Comadrán, Estela Ortiz Quijano, Pablo David González, Alejandro Iglesias, Fernando Rosas, María Inés Zaragoza, Modesta Reboredo, Susana Rivarola, Miguel Gandolfo, Susana Spalluto, Paula Dreidemie, Federico Arcidiacono, Walter Lucero, Laura Valdivieso y Gabriela Romero.

La cita es este viernes 8, a las 20, en las Salas de Arte Libertad (Libertad 466 de Villa Nueva), con entrada gratuita.

Elenco de personas mayores debuta en el Teatro Independencia

El elenco municipal de personas mayores El Carretel se suma a los festejos de Guaymallén. Se presentará por primera vez en el Teatro Independencia, el escenario mayor de los mendocinos, con su obra “Historias a la luz de la luna”.

La función tendrá lugar este domingo 10, a las 19, y está destinada al público mayor de 12 años. La entrada es gratuita pero deberá retirarse previamente en la boletería del teatro (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

Elenco municipal de teatro de personas mayores de Guaymallen El Carretel El elenco municipal de teatro de Guaymallén, integrado por personas mayores, debutará en el Teatro Independencia. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

Refuncionalización de la Biblioteca Pública Almafuerte

El 13 de mayo, a las 10, en Libertad 710 de Villa Nueva se realizará la presentación oficial de la puesta en valor y refuncionalización de la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte.

Se trata de un proyecto integral que combina mejoras edilicias, actualización de sus colecciones y una renovación en el concepto de biblioteca como espacio cultural abierto y dinámico.

La reinauguración contará con una agenda de propuestas que se desarrollarán en simultáneo, tanto en el interior de la biblioteca de Guaymallén como en el espacio verde exterior.

Semana de la Miel en Guaymallén

En este marco festivo, del 15 al 17 de mayo, en horario de 15 a 22, el Paseo Dorrego será escenario de la Semana de la Miel, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca promover el consumo de miel y dar a conocer sus múltiples beneficios para la salud.

El público podrá disfrutar de degustaciones, espacios de entretenimiento y stands de productores locales. El evento contará con la participación del Consejo Apícola de Guaymallén, con el apoyo del municipio.

Para conocer detalles sobre estas y todas las actividades culturales y turísticas se puede visitar: https://www.guaymallen.gob.ar/category/agenda-cultural/.