Llega la quinta edición de "Mujeres 360" en Guaymallén: una cita con la actividad física y la salud

La propuesta está destinada a público en general y contará con una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, entre las que se destacan clases de ritmos, aerobox y entrenamiento localizado, entre otras.

Además habrá stands informativos orientados a la salud, donde los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.