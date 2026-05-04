La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de la quinta edición de Mujeres 360, un encuentro pensado para promover la actividad física, la salud y el bienestar integral. La jornada se llevará a cabo este sábado, de 15.30 a 18, en la Estación Saludable, ubicada en Allayme y lateral norte del Acceso Este.
Llega la quinta edición de "Mujeres 360" en Guaymallén: una cita con la actividad física y la salud
Un sábado para moverse, aprender sobre salud y compartir en familia, con actividades gratuitas y un espacio especial para los niños en Guaymallén
La propuesta está destinada a público en general y contará con una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, entre las que se destacan clases de ritmos, aerobox y entrenamiento localizado, entre otras.
Además habrá stands informativos orientados a la salud, donde los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.
Una jornada familiar propone Guaymallén
También se dispondrá de un espacio especialmente destinado a niños y niñas, con juegos inflables; con el objetivo de promover la participación de toda la familia.
Se recomienda asistir con indumentaria deportiva. Invitamos a vecinos y vecinas a acercarse en familia, compartir una tarde al aire libre y disfrutar de esta propuesta pensada para el bienestar de todos.
Los esperamos para vivir juntos una jornada llena de energía y salud.