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Para disfrutar en familia

Llega la quinta edición de "Mujeres 360" en Guaymallén: una cita con la actividad física y la salud

Un sábado para moverse, aprender sobre salud y compartir en familia, con actividades gratuitas y un espacio especial para los niños en Guaymallén

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Guaymallén propone una jornada de deporte y salud para toda la familia.

Guaymallén propone una jornada de deporte y salud para toda la familia.

Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de la quinta edición de Mujeres 360, un encuentro pensado para promover la actividad física, la salud y el bienestar integral. La jornada se llevará a cabo este sábado, de 15.30 a 18, en la Estación Saludable, ubicada en Allayme y lateral norte del Acceso Este.

La propuesta está destinada a público en general y contará con una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, entre las que se destacan clases de ritmos, aerobox y entrenamiento localizado, entre otras.

Además habrá stands informativos orientados a la salud, donde los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.

Mujeres 360 en Guaymallén - salud y deportes
En la Estaci&oacute;n Saludable de Lateral Norte del Acceso Este y Allayme, la Municipalidad de Guaymall&eacute;n ofrecer&aacute; este s&aacute;bado una jornada de salud y actividad f&iacute;sica para toda la familia.

En la Estación Saludable de Lateral Norte del Acceso Este y Allayme, la Municipalidad de Guaymallén ofrecerá este sábado una jornada de salud y actividad física para toda la familia.

Una jornada familiar propone Guaymallén

También se dispondrá de un espacio especialmente destinado a niños y niñas, con juegos inflables; con el objetivo de promover la participación de toda la familia.

Se recomienda asistir con indumentaria deportiva. Invitamos a vecinos y vecinas a acercarse en familia, compartir una tarde al aire libre y disfrutar de esta propuesta pensada para el bienestar de todos.

Los esperamos para vivir juntos una jornada llena de energía y salud.

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