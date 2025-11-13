Este jueves por la noche vuelve la alerta amarilla por tormentas según el Servicio Meteorológico

El pronóstico extendido muestra que habrá "fuertes tormentas" y por esto se emitió alerta amarilla. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Tormentas en Mendoza jueves 13 de noviembre

El tiempo comenzará a desmejorar en la tarde, y llegando a la noche la posibilidad de tormentas crece: entre 40% y 70% de probabilidades de que este fenómeno sea intenso.

Cuánto llovió durante los primeros días de noviembre

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (3).jpeg El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa tormentas con lluvias para este jueves por la tarde y noche. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Según Santiago Ruiz Freites, subgerente del Instituto Nacional del Agua (INA) quienes realizan mediciones en el Gran Mendoza, el Este y Valle de Uco, el promedio histórico de lluvias para noviembre es de 22 mm. Mientras que el récord ocurrió en el 2015, cuando llovió 94 mm durante ese mes.

En la actualidad, hay zonas de Mendoza en las que ya llovió más que ese promedio. Según el especialista, en las zonas que el INA tiene pluviomedidores, en zonas de Luján llovió hasta el 7 de noviembre 23 mm y en San Martín, el agua superó los 34 mm.

Ruiz Freites manifestó que el promedio histórico podría superarse en otras zonas de la provincia si continúan las tormentas.