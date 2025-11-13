El universo, amigos, nos recuerda su poder con un evento importante: una poderosa eyección de masa coronal viaja directo hacia nosotros. Este fenómeno astronómico podría alcanzar su mayor intensidad entre la noche de hoy miércoles y la madrugada del jueves, según los reportes de la Agencia Espacial Europea (ESA) junto al Ministerio de Ciencia de España. Los especialistas advierten que este evento tiene potencial para interrumpir ciertas comunicaciones radiales, afectar satélites de posicionamiento y generar impacto sobre las redes eléctricas.
Una agencia espacial advirtió por un fenómeno astronómico "severo"
La ESA precisó que el martes pasado observó una llamarada fuerte cuyo pico llegó cerca de las 11:04 de la mañana (hora peninsular española). Apenas una hora más tarde, detectaron una eyección de masa solar (CME) que se movía a unos $1.500$ kilómetros por segundo. La agencia calcula que esta eyección arribará a la Tierra en las próximas horas, aunque la hora exacta de llegada aún tiene un nivel de incertidumbre.
El impacto del fenómeno astronómico
La estimación actual sugiere que el efecto de la tormenta geomagnética será de categoría "grave". Este evento podría causar problemas a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación que se encuentren en las partes del planeta expuestas en el momento del impacto, como ocurre en Europa, África y Asia. Sin embargo, la ESA dejó claro en un comunicado que el evento no presenta un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra.
El jefe de la Oficina de Meteorología Espacial de la ESA, Juha-Pekka Luntama, explicó que el planeta ya recibió el golpe de dos eyecciones de masa solar consecutivas que generaron una fuerte perturbación geomagnética. El experto espera que una tercera eyección llegue más tarde hoy o mañana. Luntama indicó que si este tercer impacto se fusiona con los dos primeros o no determinará en gran medida su fuerza final.
El Ministerio de Ciencia en España complementó la información, detallando que la fulguración ocurrida el martes fue de clase $X5.1$, considerada "una de las más potentes de los últimos años". Esta se sumó a otras dos fulguraciones previas que se generaron los días 7 y 9 de noviembre, y que ya alcanzaron la Tierra el día 11. Estas eyecciones vienen directamente del Sol.
Algunos efectos inmediatos de estas tormentas ya se sintieron, como cortes temporales en las comunicaciones de radio de alta frecuencia en áreas iluminadas del planeta. Esto sucede por la intensa radiación solar, con interrupciones detectadas, por ejemplo, en África. Además, la fulguración liberó una ráfaga de partículas solares de alta energía, lo que generó una tormenta de radiación que todavía sigue activa. Si bien estas partículas no representan un riesgo biológico directo en la superficie, sí podrían afectar a satélites y sistemas electrónicos en el espacio.
Medidas y proyecciones en latitudes medias
El organismo español también informó que el país no se encuentra entre aquellos que poseen una exposición directa mayor a este episodio extremo de clima espacial. Su ubicación, en latitudes medias y alejada de las regiones polares, reduce de forma considerable la intensidad de los efectos que se proyectan sobre el territorio. Por esta razón, no se anticipan daños importantes ni interrupciones relevantes en infraestructuras críticas españolas como consecuencia de estas tormentas geomagnéticas.
La conclusión del ministerio es que los impactos en España resultarán ser leves. Podrían registrarse interferencias muy puntuales en los sistemas de navegación por satélite, lo que provocaría pérdidas mínimas de precisión en las aplicaciones que usan GPS y GNSS. También resulta posible que se produzcan alteraciones muy limitadas en las comunicaciones de radio de onda corta o alta frecuencia. No obstante, las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no deberían experimentar problemas que se puedan notar. El Sol es un astro poderoso.
Incluso en el caso de los satélites gestionados por España o aquellos que proporcionan servicios esenciales al país, como telecomunicaciones, meteorología u observación terrestre, no se esperan consecuencias importantes. Podría ser que en ciertos casos se activen protocolos de seguridad automáticos o se detecten errores que duran poco tiempo, pero esto no impactará en la continuidad de los servicios. España, a través de su Agencia Espacial, trabaja en coordinación con la ESA para seguir de cerca la evolución de esta tormenta y así prevenir cualquier situación que pudiera ser crítica o tener un efecto adverso.