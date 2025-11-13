Una agencia espacial advirtió por un fenómeno astronómico "severo"

El jefe de la Oficina de Meteorología Espacial de la ESA, Juha-Pekka Luntama, explicó que el planeta ya recibió el golpe de dos eyecciones de masa solar consecutivas que generaron una fuerte perturbación geomagnética. El experto espera que una tercera eyección llegue más tarde hoy o mañana. Luntama indicó que si este tercer impacto se fusiona con los dos primeros o no determinará en gran medida su fuerza final.

tormenta solar Una de las consecuencias de este fenómeno astronómico es la formación de auroras boreales.

El Ministerio de Ciencia en España complementó la información, detallando que la fulguración ocurrida el martes fue de clase $X5.1$, considerada "una de las más potentes de los últimos años". Esta se sumó a otras dos fulguraciones previas que se generaron los días 7 y 9 de noviembre, y que ya alcanzaron la Tierra el día 11. Estas eyecciones vienen directamente del Sol.

Algunos efectos inmediatos de estas tormentas ya se sintieron, como cortes temporales en las comunicaciones de radio de alta frecuencia en áreas iluminadas del planeta. Esto sucede por la intensa radiación solar, con interrupciones detectadas, por ejemplo, en África. Además, la fulguración liberó una ráfaga de partículas solares de alta energía, lo que generó una tormenta de radiación que todavía sigue activa. Si bien estas partículas no representan un riesgo biológico directo en la superficie, sí podrían afectar a satélites y sistemas electrónicos en el espacio.

Medidas y proyecciones en latitudes medias

El organismo español también informó que el país no se encuentra entre aquellos que poseen una exposición directa mayor a este episodio extremo de clima espacial. Su ubicación, en latitudes medias y alejada de las regiones polares, reduce de forma considerable la intensidad de los efectos que se proyectan sobre el territorio. Por esta razón, no se anticipan daños importantes ni interrupciones relevantes en infraestructuras críticas españolas como consecuencia de estas tormentas geomagnéticas.

tormenta solar sol

La conclusión del ministerio es que los impactos en España resultarán ser leves. Podrían registrarse interferencias muy puntuales en los sistemas de navegación por satélite, lo que provocaría pérdidas mínimas de precisión en las aplicaciones que usan GPS y GNSS. También resulta posible que se produzcan alteraciones muy limitadas en las comunicaciones de radio de onda corta o alta frecuencia. No obstante, las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no deberían experimentar problemas que se puedan notar. El Sol es un astro poderoso.

Incluso en el caso de los satélites gestionados por España o aquellos que proporcionan servicios esenciales al país, como telecomunicaciones, meteorología u observación terrestre, no se esperan consecuencias importantes. Podría ser que en ciertos casos se activen protocolos de seguridad automáticos o se detecten errores que duran poco tiempo, pero esto no impactará en la continuidad de los servicios. España, a través de su Agencia Espacial, trabaja en coordinación con la ESA para seguir de cerca la evolución de esta tormenta y así prevenir cualquier situación que pudiera ser crítica o tener un efecto adverso.