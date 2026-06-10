Nuevo corte de agua en Buenos Aires deja sin red de agua la siguiente zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua en buenos aires Hay un corte de agua programado en Bahía Blanca.

Corte de agua: en qué zona se verá afectado el servicio

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) llevará adelante trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de las calles 9 de Julio y Moreno, y de Almafuerte y Moreno, en Bahía Blanca.