Avanza un frente con tormentas: Mendoza en alerta por granizo

Estos son los departamentos afectados por las fuertes tormentas durante dos días seguidos. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las tormentas. 

Sigue la primavera y aún se siguen esperando fuertes lluvias a lo largo de estas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo a la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta en Mendoza

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Estos son los departamentos afectados por las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza durante dos días seguidos. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

Evitá salir durante un alerta de tormenta.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

